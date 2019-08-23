"Пациенты будут довольны": врачи из Шостки получили современную "скорую" от Фонда Рината Ахметова

Новая машина будет обслуживать вызовы во всем районе. А старую "скорую", наконец, спишут в утиль

/ Фото: fdu.org.ua

Фонд Рината Ахметова передал областным больницам, станциям скорой помощи и амбулаториям сельских громад из 24 регионов страны очередную партию машин по проекту "200 скорых для Украины". Во время первого этапа врачи службы неотложной помощи получили 30 автомобилей. На этот раз им были вручены 27 машин.

Для медиков детской больницы города Шостки Сумской области, которые получили один из автомобилей, известие о грядущем обновлении своего автопарка стало полной неожиданностью.

"Три недели назад мы получили письмо от Фонда Рината Ахметова. Там говорилось, что мы уже в августе получим новый спецавтомобиль на базе Peugeot Boxer. Радовались этой новости, как дети, потому что транспорт – наша боль. Сейчас мы обслуживаем пациентов на старом Volkswagen, которому 22 года. Он часто ломается, что не радует ни нас – медиков, ни пациентов. Сегодня мы получили ключи от новой машины и эмоции просто захлестнули. Машина – высший класс! Пациенты будут довольны. И коллеги, конечно, тоже, – сказала заместитель главного врача медучреждения Татьяна Шлык.

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По ее словам, через пару недель завершится оформление всех необходимых документов, и автомобиль от Рината Ахметова выйдет на линию. Он будет обслуживать вызовы во всем районе. А старую машину, наконец, спишут в утиль.

"Спасибо Фонду Рината Ахметова за этот подарок, – говорит Татьяна Яковлевна".

До конца года проект "200 скорых для Украины" будет реализован полностью. Впервые за 28 лет независимости страны один благотворитель передал медикам такое количество суперсовременных карет скорой помощи. Среди 143 автомобилей, которые сейчас готовятся к передаче учреждениям здравоохранения, есть не только Peugeot и Citroen, но и Toyota Land Cruiser 150, предназначенные для самых труднодоступных населенных пунктов.

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