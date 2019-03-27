Выловили тело еще одного человека из утонувшей на Днепре лодки
Поиски еще двух человек продолжаются
В Кременчуге Полтавской области найдено тело еще одного человека, который пропал в результате опрокидывания лодки на Днепре 24 марта. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС в Полтавской области.
"27 марта в 12:20 было найдено тело гражданина, находившегося в лодке, которая опрокинулась в акватории реки Днепр", – говорится в сообщении.
В ГСЧС отметили, что поиски еще двух человек продолжаются.
Как сообщалось, вечером 24 марта в районе Кременчуга Полтавской области на Днепре в результате опрокидывания лодки одна девушка спаслась, еще четыре человека пропали без вести. На момент происшествия в лодке находились две девушки и трое парней.
26 марта было найдено тело одного из четырех человек, которые перевернулись на лодке.
Ранее мы писали о том, что спасатели проводят поиски двух рыбаков, пропавших в акватории Кременчугского водохранилища в Полтавской области.
Напомним, 9 марта вблизи села Авдеевка Куликовского района Черниговской области на реке Десна двое рыбаков провалились под тонкий лед и утонули. Один мужчина смог выбраться на берег.
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