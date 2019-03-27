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Выловили тело еще одного человека из утонувшей на Днепре лодки

Сегодня, 15:18

Поиски еще двух человек продолжаются

Фото: dsns.gov.ua
Фото: dsns.gov.ua.
Выловили тело еще одного человека из утонувшей на Днепре лодки //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/b77/4c2/5c9b774c22796.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/b77/4c2/5c9b774c22796.jpg Другие регионы Поиски еще двух человек продолжаются

В Кременчуге Полтавской области найдено тело еще одного человека, который пропал в результате опрокидывания лодки на Днепре 24 марта. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС в Полтавской области.

"27 марта в 12:20 было найдено тело гражданина, находившегося в лодке, которая опрокинулась в акватории реки Днепр", – говорится в сообщении.

В ГСЧС отметили, что поиски еще двух человек продолжаются.

Как сообщалось, вечером 24 марта в районе Кременчуга Полтавской области на Днепре в результате опрокидывания лодки одна девушка спаслась, еще четыре человека пропали без вести. На момент происшествия в лодке находились две девушки и трое парней.

26 марта было найдено тело одного из четырех человек, которые перевернулись на лодке.

Ранее мы писали о том, что спасатели проводят поиски двух рыбаков, пропавших в акватории Кременчугского водохранилища в Полтавской области. 

Напомним, 9 марта вблизи села Авдеевка Куликовского района Черниговской области на реке Десна двое рыбаков провалились под тонкий лед и утонули. Один мужчина смог выбраться на берег.

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