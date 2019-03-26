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В Полтавской области нашли тело одного из пропавших рыбаков

Сегодня, 01:07

Двое мужчин исчезли 22 марта

Фото: dsns.gov.ua
Фото: dsns.gov.ua.
В Полтавской области нашли тело одного из пропавших рыбаков //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/95c/d6d/5c995cd6d8378.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/95c/d6d/5c995cd6d8378.jpg Другие регионы Двое мужчин исчезли 22 марта

В Полтавской области на водохранилище спасатели нашли тело одного из двух рыбаков, которые исчезли 22 марта. Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

"В понедельник, 25 марта, в 14:40 на Каменском водохранилище найдено тело одного из рыбаков, который исчез 22 марта вблизи села Орлик Кобеляцкого района", – сказано в сообщении.

Спасатели добавили, что поиски еще одного рыбака продолжаются.

Напомним, сообщение о пропаже двух человек возле села Орлик Кобелякского района поступило спасателям 22 марта в 23.20.

"Во время рыбалки на моторной лодке заблудились двое рыбаков", – рассказали в областном управлении ГСЧС.

Для проведения поисковых работ привлекли дежурное отделение 7-й Государственной пожарно-спасательной части.

Напомним, в феврале 2019 года в Кривом Роге Днепропетровской области водолазы спасли шестерых рыбаков, провалившихся под лед.

9 марта вблизи села Авдеевка Куликовского района Черниговской области на реке Десна двое рыбаков провалились под тонкий лед и утонули. Один мужчина смог выбраться на берег.

13 марта 67-летний рыбак утонул на водоеме в селе Вязовое Дергачевского района Харьковской области. Причины и обстоятельства трагедии выясняются.

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Тег рыбаки, тело, пропавшие, Полтавская область, ГСЧС

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