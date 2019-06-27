Бывший чиновник незаконно получил 320 тысяч гривен: выписывал себе премии
Мужчина пользовался служебным положением на протяжении трех лет
В Виннице бывший чиновник незаконно присвоил себе 320 тысяч гривен. Кроме того, за время пребывания на должности он присваивал и тратил бюджетные средства. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Винницкой области.
В ходе досудебного расследования установлено, что экс-чиновник тратил бюджетные деньги своим служебным положением в течение трех лет. Мужчина ежемесячно подписывал приказы о собственном премировании. Сумма всех незаконно полученных премий составила 320 тыс. грн.
Общая сумма ущерба государству составила почти 427 тысяч гривен.
Работники Винницкой местной прокуратуры уже сообщили злоумышленнику о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 191 УК Украины. В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.
Чиновнику грозит наказание в размере от пяти до восьми лет лишения свободы.
Напомним, в Одесской области Служба безопасности Украины раскрыла схему хищения денег государственного предприятия "Морской торговый порт "Южный". Представители администрации госпредприятия вносили неправдивые данные в реестр о перечислении соцвыплат. В итоге деньги поступали на банковские карты их знакомых.
Кроме того, в Одесской области сотрудники СБУ разоблачили на взятке старших смен региональной таможни и пограничного наряда на одном из пунктов пропуска в регионе.
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