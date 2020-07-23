Захват заложника в Полтаве: полиция открыла три уголовные производства

По факту захвата заложника, который произошел сегодня утром, 23 июля, в Полтаве, правоохранители открыли три уголовные производства.
"В ЕРДР внесены сведения о преступлении по трем статьям: "Покушение на жизнь сотрудника правоохранительных органов", "Захват сотрудника правоохранительных органов" и "Незаконное обращение с оружием", – сообщили сайту "Сегодня" в Полтавской облполиции.
Кроме того, в СМИ появилась информация о завершении спецоперации по задержанию мужчины. Но нам эту информацию в МВД опровергли.
"Нет, спецоперация еще идет", – заявил спикер МВД Артем Шевченко.
Ранне мы сообщали, что правоохранители установили личность "полтавского террориста".
Напомним, сегодня утром в Полтаве на улице Остапа Вишни произошло ЧП – мужчина грозился взорвать гранату. Как рассказали в пресс-службе местной полиции, перед этим злоумышленник незаконно завладел транспортным средством. Пытаясь избежать ответственности, мужчина стал угрожать работникам полиции взрывом. В местной ОГА сообщили, что полицейские держат ситуацию под контролем.
Также в Сети появилось видео момента, когда автомобиль со злоумышленником выезжает из окружения правоохранителей.
Все подробности в спецтеме Спецоперация в Полтаве
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