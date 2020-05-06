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Закрытый гроб и люди в спецкостюмах: как в Виннице хоронили жертву COVID-19 (видео)

6 мая, 11:46

Тина Наринецкая

Контакты всех присутствующих на похоронах записывали

В Виннице похоронили первую умершую от коронавирусной инфекции в городе женщину. Умершей было 66 лет, сообщает издание "Голос Винницы".

Похороны женщины состоялись 4 мая на Сабаровском кладбище. Тело женщины в специальном герметическом мешке хоронили в закрытом гробу. Кроме того, контакты всех людей, которые присутствовали на похоронах, записывали.

Отметим, что похоронами умерших от коронавируса занимаются ритуальные службы, но они соблюдают все рекомендации Министерства здравоохранения Украины: персонал использует специальные костюмы и проводит дополнительную дезинфекцию автомобиля. Стоимость услуг, несмотря на это, остается на прежнем уровне.

Напомним, в Винницкой области коронавирус подтвердили у 11 полицейских. Большинство заболевших правоохранителей – это сотрудники областного управления.

Также мы сообщали, что в больнице Винницы от коронавируса излечилась 73-летняя женщина, которая к тому же имела тяжелую патологию.

Кроме того, добавим, что карантин в Украине продлили до 22 мая.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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