Авария с BMW в Запорожской области: один погибший, четверо раненых, опубликованы фото

Сегодня, 17:45

Иномарка перевернулась, водителя и пассажиров выбросило на рельсы

Фото: 061
Фото: 061

Возле села Днепровка, Каменко-Днепровского района Запорожской области произошло смертельное ДТП, в котором один человек погиб и еще пятеро получили ранения.

Как сообщает издание 061, авария случилась 5 ноября около 15:30 недалеко от железнодорожного переезда. К месту происшествия выехали сотрудники полиции, медики и спасатели.

Как отметили в ГСЧС, по невыясненным пока причинам, внедорожник перевернулся, а водителя и пассажиров выбросило из машины. Среди травмированных оказались трое мужчин и одна женщина.

Напомним, ранее в Харькове легковой Nissan наехал на 49-летнего мужчину, который лежал на дороге. Авария произошла поздним вечером 4 ноября, недалеко от гаражного кооператива. За рулем иномарки находилась 64-летняя женщина.

Ранее мы уже писали о том, что с 1 января по 1 октября 2018 года на автодорогах Украины произошло 108 070 аварийПо данным правоохранителей, в ДТП погибли 2266 человек, а 22 394 – получили травмы. 

В целом за последние три года в авариях погибло более 15 тысяч человек. Премьер-министр Владимир Гройсман назвал такую ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на свежеотремонтированных трассах. 
ДТП, запорожская область, смертельное ДТП

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