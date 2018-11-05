Авария с BMW в Запорожской области: один погибший, четверо раненых, опубликованы фото

Возле села Днепровка, Каменко-Днепровского района Запорожской области произошло смертельное ДТП, в котором один человек погиб и еще пятеро получили ранения.

Как сообщает издание 061, авария случилась 5 ноября около 15:30 недалеко от железнодорожного переезда. К месту происшествия выехали сотрудники полиции, медики и спасатели.

Как отметили в ГСЧС, по невыясненным пока причинам, внедорожник перевернулся, а водителя и пассажиров выбросило из машины. Среди травмированных оказались трое мужчин и одна женщина.













Напомним, ранее в Харькове легковой Nissan наехал на 49-летнего мужчину, который лежал на дороге. Авария произошла поздним вечером 4 ноября, недалеко от гаражного кооператива. За рулем иномарки находилась 64-летняя женщина.

Ранее мы уже писали о том, что с 1 января по 1 октября 2018 года на автодорогах Украины произошло 108 070 аварий. По данным правоохранителей, в ДТП погибли 2266 человек, а 22 394 – получили травмы.

В целом за последние три года в авариях погибло более 15 тысяч человек. Премьер-министр Владимир Гройсман назвал такую ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на свежеотремонтированных трассах.