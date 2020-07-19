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В Кирилловке отдыхающие жалуются на комаров и медуз, но радуются дельфинам (видео)

19 июля, 13:44

Руслан Ровик Руслан Ровик

Отдыхающие признались, что иногда дельфины устраивают шоу у берега

На популярном украинском курорте Кирилловка, расположенном на Азовском море, отдыхающие снова пожаловались на огромное количество медуз у берега.

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По словам автора ролика, размещенного на YouTube, войти в воду, не наткнувшись на медуз, просто невозможно.

При этом морская вода – чистая и теплая, а обилие медуз начинается на прибрежном мелководье.

На ролике также можно увидеть огромное количество медуз, лежащих на берегу и плавающих у самого пляжа.

Кроме того, отдыхающие пожаловались на то, что в Кирилловке очень много комаров и советуют тем, кто планируют ехать туда, запастись средствами защиты от насекомых.

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В то же время, в Азовском море участились "представления", которые устраивают дельфины прямо у берега.

Видео: YouTube-канал "Готовим с Олей"

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Азовском море некоторые медузы достигают больших размеров – их купол может превышать полметра в диаметре. При этом некоторые виды могут нанести людям серьезные, довольно болезненные ожоги даже после своей гибели. Ранее директор Приазовского национального природного парка Дмитрий Воловик рассказал, почему в Азовском море появилось множество медуз и когда они исчезнут.

А прошлым летом медузы тоже пугали отдыхающих в Кирилловке. Там их даже отгружали лопатами. А в ноябре-2019 в Николаевской области на берег лимана выбросило тысячи медуз . После морского отлива местные жители увидели картину, которую, по их словам, в конце осени им раньше не приходилось наблюдать:

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отдых пляжи дельфины Азовское море комары медузы курорт кирилловка

Источник: Сегодня

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