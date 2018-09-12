Сквозная дыра на мосту: в Запорожье маршрутка "зависла" на высоте 30 метров, появились фото

Утром 12 сентября на мосту Преображенского в Запорожье маршрутка, пытаясь объехать место ДТП, продавила в асфальте сквозную дыру и буквально зависла на высоте около 30 метров. Инцидент произошел около 7:30 утра на выезде с Бабурки, сообщили в пресс-службе патрульной полиции города.

Вызволять из провала автобус пришлось спасателям, которые выдернули маршрутку с помощью троса, а на месте происшествия в результате возникла дыра площадью около двух квадратных метров.











"Мосты Преображенского находятся на балансе Приднепровской железной дороги. Сегодня, после того, как произошла авария, вместе с городом мы провели совещание. Мы попросим, чтобы они в срочном порядке запланировали ремонтные работы, а также внесли в бюджет следующего года средства на проведение капитального ремонта", – заявил глава Запорожской ОГА Константин Брыль, комментируя инцидент журналисту издания 061.

Также губернатор заверил, что движение по мосту будет перекрыто только тогда, когда начнутся ремонтные работы. Брыль добавил, что, если не решить эту проблему, возникнет угроза транспортного коллапса, поскольку в 2019 году на ремонт планируют закрыть ДнепроГЭС, плотина которой также является важной для Запорожья дорогой.

Как известно, мосты Преображенского были построены в 50-х годах прошлого века и на сегодняшний день имеют статус "памятника культурного наследия Украины, памятника градостроения местного значения". Автором проекта стал инженер Борис Преображенский.

Напомним, ранее в сети появились фото обновленной трассы, которая соединяет Днепр и Запорожье. Строительные работы на дороге велись ровно один год, и за это время был создан мост на объездной вокруг Днепра, который избавил водителей от необходимости делать петлю.

Стоит добавить, что летом этого года в Запорожье пытались провести косметический ремонт дорог на главных мостах, и на время, пока велись ремонтные работы, город зачастую сковывали огромные пробки.