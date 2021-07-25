Есть ли медузы? Что сейчас происходит в Кирилловке (видео)

Людей на Азовском побережье достаточно много, несмотря на то, что отдых портят медузы и морские блохи

Медузы исчезли с побережья. Фото: коллаж "Сегодня"

На пляжах курортного поселка Кирилловка на Азовском побережье, который находится в Запорожской области, 24 июля медузы практически исчезли. Сегодня туристы снимают свежие видео, из которых понятно, что их до сих пор нет.

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Отдыхающие делятся видеороликами с моря в YouTube.

Как делится автор одного из роликов, на Федотовой косе "море шикарное, народ купается, медуз нет, блох нет".

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Исходя из другого видео, понятно, что все-таки кое-где медузы попадаются, но их стало значительно меньше, чем было.

Ранее мы писали, что в курортной Кирилловке Запорожской области отдыхающие показали в Сети чистое море, заявив, что медузы куда-то исчезли.

Напомним, в Кирилловке ребенок пострадал от медуз – девочка искупалась в море, а на берег уже вышла с красными пятнами на теле.