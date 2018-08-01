Геращенко подтвердил задержание подозреваемых в убийстве ветерана АТО

Сегодня, 03:21

Теперь полиция выясняет мотив убийства и устанавливает всех, кто может иметь отношение к преступлению

Антон Геращенко, фото из открытых источников
Антон Геращенко, фото из открытых источников

Полиция задержала подозреваемого в убийстве ветерана АТО Виталия Олешко в Бердянске и его сообщников, сообщил народный депутат Украины, член коллегии МВД Украины Антон Геращенко. 

"Благодарю сотрудников полиции Запорожской области за эффективные и профессиональные действия по задержанию киллера и его пособников, организовавших убийство ветерана АТО Виталия Олешко в Бердянске. Это стало возможным благодаря слаженной работы всех подразделений полиции под руководством начальника полиции Запорожской области Сергея Комиссарова", – написал он в Facebook.

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По словам Геращенко, после убийства Олешко подозреваемые сменили машину, но это не помогло им скрыться.  

"Киллер не догадался сбрить свою бороду, которая и была указана в ориентировке всем постам полиции как особая примета", – отметил нардеп.

Теперь полиция выясняет мотив убийства и устанавливает всех, кто может иметь отношение к преступлению.

Ранее сообщалось, что правоохранители рассматривают две версии убийства бывшего бойца АТО в Бердянске Запорожской области, одна из которых – заказное убийство. 

Напомним, по факту расстрела ветерана полиция открыла уголовное производства по статье "Умышленное убийство".
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Источник:

"Сегодня"

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