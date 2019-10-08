Готовил мощный теракт: в Запорожье жителя Донбасса приговорили к пяти годам лишения свободы

/ Фото: СБУ

В Запорожье проговорили к пяти годам лишения свободы жителя Донецкой области, которого завербовали боевики "ДНР" за попытку терракта. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Как рассказали в ведомстве, мужчина прошел подготовку в учебном центре боевиков по взрывотехническому делу. Вскоре боевики приказали мужчине совершить теракт.

"Для его исполнения наемник прибыл в Запорожье с подготовленным дистанционным самодельным взрывным устройством мощностью почти полтора килограмма пластида. Он планировал установить и взорвать его в густонаселенном районе областного центра. По замыслу кураторов взрыв должен был привести к многочисленным человеческим жертвам и дестабилизации общественно-политической обстановки в регионе", – говорится в сообщении.

Злоумышленника задержали вблизи места запланированного теракта, где он пытался устроить взрыв. Наказание в виде пяти лет лишения свободы выбирал задержанному Октябрьский районный суд Запорожья.

Напомним, на Донбассе задержали диверсанта, который в 2014 году взорвал стратегический мост через реку Северский Донец, между Северодонецком и Лисичанском.

Кроме этого, в центре Херсона в ночь на 4 октября прогремел взрыв в здании общежития. Жильцом одной из комнат оказался советник областного руководителя Богдан Ковалев – именно под его окнами неизвестные заложили взрывчатку. По словам Ковалева, он три дня находился в командировке и вернулся около полуночи, а уже около трех часов ночи услышал громкий звук, и на него посыпалось стекло из окна. В происшествии обошлось без пострадавших.

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