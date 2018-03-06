Корь в Украине: стало известно новое число больных в Запорожской области

По последним оперативным данным врачей, с начала вспышки кори в Запорожской области этой опасной инфекцией заболели 375 человек.

Об этом сообщили в областном лабораторном центре Минздрава.

За последнюю неделю отмечено 15 новых случаев заболевания.

"За последнюю неделю случаи кори зарегистрированы в городе Запорожье – 6, Васильевский р-н – 5, Ореховский р-н – 3, Запорожский р-н – 1", – говорится в заявлении.

По уровню заболеваемости в 2018 году лидирует Запорожье и Васильевский район (более 70 случаев в каждом).

Также часто стали фиксироваться случаи кори у жителей Ореховского района.

Всего с начала года количество госпитализированных больных корью составило 56% (97 человек из 173).

Напомним, ранее медики сообщили, что корь стала еще более агрессивной - болеть начали и те, кто был вакцинирован, хотя подобные случаи все еще довольно редкие по сравнению с непривитыми пациентами.

Стоит напомнить, что корь – острое вирусное инфекционное заболевание. Она поражает центральную нервную систему.

По данным украинского Минздрава, в стране зафиксировано уже более 3,5 тысяч случаев заболевания корью (в 70 раз больше, чем в прошлом году).

Между тем, врачи дали официальные рекомендации о том, как предотвратить корь у детей.