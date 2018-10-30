Корь в Запорожской области: за неделю врачи нашли восемь заболевших

Сегодня, 15:58

Опасную инфекцию зафиксировали у жителей разных районов области

Фото: pixabay
Фото: pixabay

В Запорожской области за прошедшую неделю медики диагностировали корь у восьми человек. Об этом сообщили в пресс-службе областного лабораторного центра Минздрава.

Так, два случая заболевания опасной инфекцией были зарегистрированы в Запорожье, еще один – в Бердянске, и пять – в Приморском районе. Как уточнили в ведомстве, заболеваемость за последнюю неделю находилась на уровне предыдущей.

Между тем, с начала года в области корью заболели 335 человек – 201 взрослый и 134 ребенка. Больше больных было в Запорожье (122 человека), Васильевском районе (110 человек), Ореховском районе (31 человек), Бердянске (11 человек), Приазовском и Приморском районах (по 11 человек).

Напомним, ранее в Винницкой области в небольшом городе Тивров произошла вспышка кори – заболели 28 детей, а в местной школе объявили карантин.

Как оказалось, детей почти неделю лечили от гриппа и простудных заболеваний, и только после осмотра в больнице медики обнаружили симптомы кори.

Также стоит напомнить, что, по словам медиков, корь стала еще более агрессивной - болеть начали и те, кто был вакцинирован, хотя подобные случаи все еще довольно редкие по сравнению с не привитыми пациентами.

Также сообщалось, в начале августа Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) поставил в Украину новую партию вакцин от кори Priorix бельгийского производства в количестве 77,6 тыс. доз.

В свою очередь, и.о. главы Министерства здравоохранения Украины Ульяна Супрун объяснила важность вакцинации - она советует ни в коем случае не отказываться от прививок.
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Источник:

"Сегодня"

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