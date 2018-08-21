В Бердянске полицейские спасли женщину от "вторжения" летучей мыши

Сегодня, 03:59

Патрульных смело можно называть "универсальными солдатами", отмечают в полиции

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Интересный случай произошел в городе Бердянске Запорожской области. Сотрудники сектора реагирования патрульной полиции получили нестандартный вызов – спасать местную жительницу пришлось от летучей мыши, залетевший в дом. Об этом сообщает пресс-служба Бердянского отделения ГУНП в Запорожской области.

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"Около полуночи – как и принято в соответствии с жанром, от жительницы квартиры по улице Морская поступило сообщение, что к ней забралась летучая мышь. Инспекторы осторожно локализовали ночного гостя и выпустили его на волю", – сообщили в полиции.


Фото: пресс-служба Бердянского отделения ГУНП в Запорожской области

Фото: пресс-служба Бердянского отделения ГУНП в Запорожской области

Как отмечают в полиции, в связи с объемом выполняемой работы патрульных смело можно называть "универсальными солдатами". Ведь их обязанности – это и оперативное реагирование на сообщения граждан о правонарушениях, оказание им помощи в сложных жизненных ситуациях, раскрытие преступлений по горячим следам, охрана общественного порядка, надзор за дорожным движением и многое другое. А иногда приходится реагировать и на довольно курьезные вызовы.

Напомним, ранее мы писали о том, почему у полиции упала раскрываемость преступлений, - в прошлом году она составила порядка 40%. Реформу полиции в свое время ждали едва ли не сильнее, чем все остальные изменения в украинском социуме. На нее было возложено много надежд, она должна была стать настоящим прорывом в Украине.

Также более подробно о том, какие итоги можно подвести после трехлетия реформирования патрульной полиции, читайте в материале сайта "Сегодня": Новая полиция и старые проблемы: что не так с правоохранительной реформой.
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Источник:

"Сегодня"

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