Масштабная авария в Запорожье: появились новые подробности и фото

Сегодня, 17:48

Пьяный водитель разбил семь машин, серьезные травмы получили три человека

Фото: 061
Фото: 061

Стали известны подробности масштабной аварии, которая произошла 10 мая в центре Запорожья. Как сообщили очевидцы, водитель Lexus GX 470 напротив остановки "Сталеваров" разбил шесть автомобилей и сильно ударил Hyundai Accent, который врезался в автобус с пассажирами.

В результате аварии были госпитализированы три человека, среди них и ребенок. Как сообщает 061, у водителя Hyundai диагностированы переломы позвоночника и предплечья, его 42-летняя пассажирка получила сотрясение мозга, а у 17-летней девушки – рубленые раны века и лица.

Как заявила пресс-секретарь патрульной полиции города Елена Литвинец, водитель Lexus задержан и доставлен на экспертизу. По предварительной информации, он был серьезно пьян. Между тем, один из очевидцев сообщил, что заметил, как Lexus у площади Маяковского устраивал непредсказуемые маневры, а потом пошел на обгон, разогнавшись до 100 км/ч.

В результате столкновения были повреждены семь авто: ВАЗ 2107, Chevrolet Nubira, Renault Kangoo, Honda Accord, Hyundai Accent, ВАЗ 21124 и автобус МАЗ.

В салоне Lexus, кроме 33-летнего водителя, находились пассажиры 38 и 36 лет. У всех обнаружены признаки алкогольного и наркотического опьянения. На месте происшествия собралась большая толпа прохожих и автомобильный затор.

Ранее мы сообщали о печальной статистике с жертвами ДТП в Украине – за первый квартал этого года погибли более 500 человек и почти 5,5 тыс. были травмированы. При том, что по стране эти цифры уменьшились в сравнении с прошлым годом, в девяти регионах отмечен рост ДТП с тяжкими последствиями.

Таже мы писали об ужасной аварии, которая произошла ранним утром 17 апреля в Кривом Роге. Водитель легковушки выехал на мигающий желтый сигнал светофора, протаранил на проезжающий бусик, который отбросило под колеса автобуса. Погибли 11 человек.
ДТП, наркотики, Запорожье, алкоголь, пьяный водитель

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