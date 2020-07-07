Массовое отравление в Кирилловке: базу отдыха закрыли

В Кирилловке закрыли базу отдыха "Днепровские зори", где недавно произошло массовое отравление. Отдыхающих там уже нет. Об этом сообщили в Запорожском областном лабораторном центре Минздрава.

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Так, по состоянию на 6 июля в результате бактериологического обследования у четырех больных (трех детей и одного взрослого) выявили сальмонеллу. Другие лабораторные исследования сейчас в работе.

Отмечается, что результаты обследований на ротавирусную инфекцию и COVID-19 у отдыхающих были негативные.

"Пострадало 14 человек, в том числе 10 детей в возрасте от 7 до 13 лет. Все пострадавшие были госпитализированы в инфекционное отделение Якимовской ЦРБ, состояние больных – легкой и средней степени тяжести. Все больные были обследованы бактериологически на кишечную группу инфекций, несколько человек на ротавирусную инфекцию, 9 человек обследованы на коронавирусную инфекцию", - говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали, что полицейские провели обыски на базе отдыха "Днепровские зори" в Кирилловке. Правоохранители начали уголовное производство по факту массового пищевого отравления.

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Также "Сегодня" сообщали, как ранее во Львове 13 студентов Ставропигийского высшего профессионального училища отравились неизвестным веществом.

А в Ивано-Франковске с диагнозом "пищевое отравление" в больницы попали 13 детей, которые приехали отдыхать на Прикарпатье из Киева.

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