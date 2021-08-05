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Медузы вернулись. Свежие фото с курортной Кирилловки

5 августа 2021 7:30

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

В морской воде на пляжах популярного курортного поселка Кирилловка на Азовском побережье Запорожской области, 5 августа, снова заметили медуз

Медузы продолжают оккупацию Азовского побережья. Фото: коллаж "Сегодня"

Медузы продолжают оккупацию Азовского побережья. Фото: коллаж "Сегодня"

В курортном поселке Кирилловка Запорожской области туристы снова сообщают о нашествии медуз на пляжах.

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Соответствующие фото опубликовали в Telegram-канале "Запорожье Новости".

"Они вернулись. Кирилловка", – говорится в сообщении.

Медуз заметили возле берега. Фото: Запорожье Новости/Telegram-канал

Медуз заметили возле берега. Фото: Запорожье Новости/Telegram-канал

Что делать, если ужалила медуза

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В Азовском море распространен вид медуз – корнерот. Хотя ожог от корнерота не смертельный, он опасен для аллергиков, маленьких детей и пожилых людей. От контакта с медузой у малыша могут возникнуть отеки, судороги.

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Процесс идет уже 40 лет – откуда в Кирилловке взялись полчища медуз

Что советуют врачи:

  • В случае контакта с животным принять антигистаминный препарат.
  • Промыть обожженное место морской или соленой водой (пресной – нельзя), а также попробовать удалить частички жгучих нитей медузы.
  • Нейтрализовать ожог можно соком лимона, раствором пищевой соды или 5%-м уксусом.

Напомним, в Кирилловке ребенок пострадал от медуз – девочка искупалась в море, а на берег уже вышла с красными пятнами на теле.

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Кроме того, в Бердянске Запорожской области полчища медуз портят настроение отдыхающим – из-за них сложно зайти в море, а после купания появляется аллергическая реакция.

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