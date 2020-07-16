На украинском курорте заметили огромные молнии: впечатляющие фото стихии

По всей Украине бушевала непогода, которая успела натворить немало бед. В частности, ливнем сильно затопило Запорожье. Там во всю гремели грозы, которые не прошли стороной и курорты на Азовском море.

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Как сообщает "Наше місто", в Бердянске запечатлели мощную бурю, а впечатляющие фото стихии выложили в сеть.

Ранее мы сообщали, что на днях ливень превратил Харьков в Венецию, люди на улицах плавали на лодках. С небольшими перерывами и разной интенсивностью дождь шел почти всю ночь и продолжался утром.

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Напомним,Запорожье тоже пострадало от сильного ливня, плюс скорость ветра местами достигала 21 км/ч. Улицы и автодороги затопило, автомобили передвигались по городу вплавь, в некоторых местах отключились светофоры.

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Кроме того, в Украине в результате непогоды были обесточены более полусотни населенных пунктов.

Также мы писали, что в Харьковской области за ночь выпало 87 мм осадков. Такие показатели являются абсолютным суточным максимумом не только за июль, но и за весь период наблюдений. Прошлый рекорд был зафиксирован в июле 1881 года.

Все подробности в спецтеме Непогода в Украине

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