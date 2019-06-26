На Запорожье автомобиль под управлением пьяной дамы слетел с дороги на пляж
Женщина призналась полиции, что была навеселе
В Кирилловке, на Запорожье, женщина-водитель легковушки не справился с управлением и на скорости слетел с дороги. Автомобиль несколько раз сделал сальто в воздухе – и приземлился прямо на пляж. В машине был пассажир – ее муж. Никто не пострадал.
Как потом призналась водитель, она была навеселе. Происшествие произошло на глазах у сотен отдыхающих.
Ранее жуткая авария произошла на Полтавщине. Мать везла двух дочерей – одной год, второй пять. На подъеме 30-летняя водитель не справилась с управлением и вылетела на обочину. И настолько неудачно, что металлический отбойник буквально проткнул легковушку насквозь.Мать травмировалась – у нее многочисленные раны на лице, но врачи говорят, что они неглубокие. У дочерей же ни единой царапины, девочки чудом не пострадали.
А в Виннице перевернулась легковушка. Виновницей оказалась пьяная женщина без прав. Алкотестер показал результат в 2,36 промилле.
Напомним, за первые пять месяцев 2019 года в Украине произошло 60 128 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибли 1058 человек. Об этом сообщили в пресс-службе Патрульной полиции Украины.
В авариях пострадали 10 553 человека (в прошлом году за тот же период – 10 146), что на четыре процента больше, чем в прошлом году. Также серьезно за год увеличился показатель жертв автокатастроф – если в 2018-м за шесть месяцев на дорогах погибли 988 человек, то в нынешнем – 1058, что на 7,1% больше.
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