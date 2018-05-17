На запорожском курорте обустроили новое развлечение: опубликованы фото

На центральном пляже курортного поселка Кирилловка, в Запорожской области, появилась новая волейбольная площадка. Об этом сообщили в пресс-службе поселкового совета.

Инициаторами обустройства спортплощадки выступили местные активисты, которые обратились в поссовет с просьбой выделить участок на пляже. Все депутаты проголосовали единогласно "за".

После этого общественники занялись обустройством территории. 15 мая они провели на пляже субботник. К активистам присоединились спортсмены-волейболисты, ветераны спорта, работники поселкового совета и ученики Азовской школы.















Начали они с уборки территории, затем разметили участок, установили столбики для волейбольной сетки и лавочки.

В дальнейшем планируется установить футбольные ворота, турники и брусья. Территория будет предназначена для волейбола, футбола, каратэ и даже для йоги.

Напомним, ранее на центральном пляже Запорожья с помощью местных бизнесменов была обустроена необычная зона развлечений: коммунальщики установили место для игры в шахматы. Площадка представляет собой участок, выложенный плиткой в шахматном порядке, на которой стоят шесть игровых столов с лавочками, а над ними установлен навес.

Также мы писали о том, как готовят киевские пляжи к началу купального сезона. В столице планировали обустроить 13 пляжей, на которых можно будет и искупаться, и отдохнуть. На каждом из них обещают построить специальные спуски к воде для людей с инвалидностью, установить фонтанчики с питьевой водой и модульные туалеты. Также обустроят пост пляжного патруля, медпункт и кабинки для переодевания.

А вот в Одессе активисты пришли с кувалдами на один из городских пляжей, назвав свои действия "общественным инспектированием на предмет нарушения требований Водного кодекса" в связи с появлением металлических конструкций прямо на песке у ресторана на пляже Отрада.