На запорожском курорте выпал снег: опубликованы фото
Курорт Азовского моря посреди марта засыпало снегом
В курортной Кирилловке Запорожской области после значительного потепления погода серьезно ухудшилась – город засыпало снегом. При этом на море было небольшое волнение, а жилые дома и базы отдыха окутала дымка.
Снегопад в прибрежной зоне прошел 12 марта, а в социальных сетях появились фотографии очевидцев, передает "РИА Мелитополь".
Отметим, температура воздуха в Кирилловке составляет четырех градуса тепла. А уже с 13 марта местных жителей ожидает солнечная погода без осадков, температура поднимется до восьми градусов тепла.
Напомним, накануне столицу и область накрыл мощнейший ветер. В Киеве в результате непогоды пострадали четыре человека, в области – три.
Также сообщалось, что в Винницкой области из-за непогоды на женщину рухнуло дерево. Тело погибшей из-под ветвей вытаскивали спасатели.
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