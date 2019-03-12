На запорожском курорте выпал снег: опубликованы фото

Курорт Азовского моря посреди марта засыпало снегом

В курортной Кирилловке выпал снег. Фото: РИА Мелитополь

На запорожском курорте выпал снег: опубликованы фото //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/7ee/a63/5c87eea63055a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/7ee/a63/5c87eea63055a.jpg 2019-03-12T19:48:35+02:00 Запорожье Курорт Азовского моря посреди марта засыпало снегом

В курортной Кирилловке Запорожской области после значительного потепления погода серьезно ухудшилась – город засыпало снегом. При этом на море было небольшое волнение, а жилые дома и базы отдыха окутала дымка.

Снегопад в прибрежной зоне прошел 12 марта, а в социальных сетях появились фотографии очевидцев, передает "РИА Мелитополь".

Отметим, температура воздуха в Кирилловке составляет четырех градуса тепла. А уже с 13 марта местных жителей ожидает солнечная погода без осадков, температура поднимется до восьми градусов тепла.







Напомним, накануне столицу и область накрыл мощнейший ветер. В Киеве в результате непогоды пострадали четыре человека, в области – три.

Также сообщалось, что в Винницкой области из-за непогоды на женщину рухнуло дерево. Тело погибшей из-под ветвей вытаскивали спасатели.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " На запорожском курорте выпал снег: опубликованы фото". Другие Новости Запорожья смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.