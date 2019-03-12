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На запорожском курорте выпал снег: опубликованы фото

Сегодня, 19:48

Курорт Азовского моря посреди марта засыпало снегом

В курортной Кирилловке выпал снег
В курортной Кирилловке выпал снег. Фото: РИА Мелитополь
На запорожском курорте выпал снег: опубликованы фото //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/7ee/a63/5c87eea63055a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/7ee/a63/5c87eea63055a.jpg Запорожье Курорт Азовского моря посреди марта засыпало снегом

В курортной Кирилловке Запорожской области после значительного потепления погода серьезно ухудшилась – город засыпало снегом. При этом на море было небольшое волнение, а жилые дома и базы отдыха окутала дымка.

Снегопад в прибрежной зоне прошел 12 марта, а в социальных сетях появились фотографии очевидцев, передает "РИА Мелитополь".

Отметим, температура воздуха в Кирилловке составляет четырех градуса тепла. А уже с 13 марта местных жителей ожидает солнечная погода без осадков, температура поднимется до восьми градусов тепла.

Напомним, накануне столицу и область накрыл мощнейший ветер. В Киеве в результате непогоды пострадали четыре человека, в области – три.

Также сообщалось, что в Винницкой области из-за непогоды на женщину рухнуло дерево. Тело погибшей из-под ветвей вытаскивали спасатели.

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Тег снег, азовское море, снегопад, кирилловка

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