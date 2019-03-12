Карпаты снова засыпает снегом
В горах сохраняется лавинная опасность, а высота снежного покрова – около метра
Ивано – Франковскую область снова засыпает снегом. Как отмечает в Facebook житель села Криворивня Верховинского района Ярослав Зеленчук: "Шел 40-ый день февраля…"
Кроме этого, по информации ИФОГА, до конца суток 12 марта по области ожидается северо-западный ветер 15-20 м/с. Весь день – облачно с прояснением, также івозможен дождь с мокрым снегом.
Температура воздуха ночью -2 + 3º, днем 2-7º тепла. В высокогорье Карпат температура воздуха ночью – 3 – 8º мороза, днем 0 -5º мороза.
В горах Ивано-Франковской и на востоке Закарпатской областей сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень). По данным снегомерной съемки, высота снежного покрова в высокогорье составляет 108 см.
Ранее сайт "Сегодня" сообщал об итогах непогоды в Украине: во многих областях – страшные разрушения, есть жертвы . Синоптики объявили второй уровень опасности в 16 областях Украины.
Также сообщалось, синоптики предупредили об изменении погоды. Украину не только будут поливать дожди почти на всей территории страны, но и будет сильный ветер, особенно в западных областях – 25-28 м/с.
Ране во Львове ветер повалил много деревьев и снес часть крыши двухэтажного дома. По информации "Львовоболэнерго" из-за разгула стихии оказались обесточены 25 линий электропередач.
А вчера в Луцке сильный ветер спровоцировал падение строительного крана. К счастью, обошлось без пострадавших.
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