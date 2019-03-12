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Карпаты снова засыпает снегом

Сегодня, 11:51

В горах сохраняется лавинная опасность, а высота снежного покрова – около метра

Фото: Facebook
Карпаты снова засыпает снегом //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/780/b43/5c8780b437cd5.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/780/b43/5c8780b437cd5.jpg Запад В горах сохраняется лавинная опасность, а высота снежного покрова – около метра

Ивано – Франковскую область снова засыпает снегом. Как отмечает в Facebook житель села Криворивня Верховинского района Ярослав Зеленчук: "Шел 40-ый день февраля…"

Кроме этого, по информации ИФОГА, до конца суток 12 марта по области ожидается северо-западный ветер 15-20 м/с. Весь день – облачно с прояснением, также івозможен дождь с мокрым снегом.

Температура воздуха ночью -2 + 3º, днем ​​2-7º тепла. В высокогорье Карпат температура воздуха ночью – 3 – 8º мороза, днем ​​0 -5º мороза.

В горах Ивано-Франковской и на востоке Закарпатской областей сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень). По данным снегомерной съемки, высота снежного покрова в высокогорье составляет 108 см.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал об итогах непогоды в Украине: во многих областях – страшные разрушения, есть жертвы . Синоптики объявили второй уровень опасности в 16 областях Украины.

Также  сообщалось, синоптики предупредили об изменении погоды. Украину не только будут поливать дожди почти на всей территории страны, но и будет сильный ветер, особенно в западных областях – 25-28 м/с.

Ране во Львове ветер повалил много деревьев и снес часть крыши двухэтажного дома. По информации "Львовоболэнерго" из-за разгула стихии оказались обесточены 25 линий электропередач.

А вчера в Луцке сильный ветер спровоцировал падение строительного крана. К счастью, обошлось без пострадавших.


 

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Тег снег, Карпаты, лавины, горы

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Сегодня

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