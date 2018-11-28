Непогода в Запорожье: резко выросло количество ДТП, образовались огромные пробки

Сложные погодные условия стали одной из причин нескольких серьезных аварий, в которых пострадали люди

В Запорожье из-за ухудшения погодных условий произошло сразу несколько аварий с пострадавшими. Также ДТП привели к возникновению километровых дорожных заторов. пробки.

Как сообщили в пресс-службе Нацполиции в Запорожской области, первая из ряда "погодных" аварий произошла около 6:30 на улице Восточной: водитель маршрутки не справился с управлением и наехал на бордюр. В результате пострадала его пассажир – 38-летнюю женщину с черепно-мозговой травмой и переломами ребер доставили в реанимацию.

Около 11:25 на улице Тиражной на мокрой дороге занесло автомобиль Lanos, который выехал на обочину и сбил женщину. 62-летнюю пострадавшую госпитализировали.

Около 16:00 в Камышевахе 21-летний парень на ВАЗ сбил велосипедиста – мужчина с различными повреждениями также был госпитализирован.

Кроме того, около 18:20 на улице Счастливой в Запорожье сбили еще одного пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте, когда на него наехал Ford. Мужчина был доставлен в больницу.

По всем фактам ДТП открыты уголовные производства. Продолжаются досудебные расследования.

Напомним, вечером 26 ноября в селе Знаменка Запорожской области грузовик сбил двоих детей и скрылся с места ДТП. В результате аварии один ребенок погиб, второй оказался в больнице.

Ранее мы писали о том, что за десять месяцев 2018 года на дорогах Украины произошло более 122 тысяч дорожно-транспортных происшествий, в которых погиб 2651 человек.

В целом за последние три года в авариях погибло более 15 тысяч человек. Премьер-министр Владимир Гройсман назвал такую ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на недавно отремонтированных трассах.