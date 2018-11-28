Новый год-2019: в Запорожье рассказали о ценах на елки

В Запорожской области за месяц до Нового года стартовала продажа праздничных деревьев, и в пресс-службе Управления лесного и охотничьего хозяйства рассказали о цене и ассортименте праздничных растений.

Так, по данным ведомства, в этом году лесохозяйственные предприятия Запорожской области планируют продать 9200 новогодних елок. Ценовая политика на новогодние елки в этом году остается в среднем на уровне прошлого года — около 76 гривен за погонный метр.

В частности, в Бердянском лесхозе елки будут продавать в пределах 85 гривен за погонный метр, а на предприятиях Запорожья и Мелитополя покупателям предложат ель обыкновенную по цене 70 гривен за погонный метр.

Каменско-Днепровский лесхоз будет реализовывать елки по цене 75 гривен, а вот Пологовский – 70-80 грн. за погонный метр.

Напомним, ранее журналисты "Сегодня" уже разобрались, во сколько обойдется новогодний стол 2019 и как сэкономить. В частности, людям, которые привыкли встречать Новый год, не жалея средств на праздничный стол, уже сегодня стоит копить деньги и делать запасы "долгоиграющих" продуктов, так как вскоре меню, аналогичное прошлогоднему, вырастет в цене на 20%, как было в декабре 2017-го.

Кроме того, эксперты рассказали, куда поехать на Новый год 2019: пока одни украинцы не могут свыкнуться с приходом осени и тем более зимы, другие активно думают, где отпраздновать Новый год, и "Сегодня" выяснила, сколько удастся сэкономить при раннем бронировании и во сколько обойдутся новогодние праздники вне родного города.