Под Запорожьем из горящего дома соседи вытащили пенсионерку

Соседи вызвали пожарных, а потом своими силами потушили огонь

В Запорожской области соседи спасли из огня пожилую женщину. Фото: ГСЧС

Под Запорожьем из горящего дома соседи вытащили пенсионерку //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/4d8/5c8/5c94d85c813eb.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/4d8/5c8/5c94d85c813eb.jpg 2019-03-22T14:46:51+02:00 Запорожье Соседи вызвали пожарных, а потом своими силами потушили огонь

В селе под Запорожьем местные жители вытащили из огня пожилую женщину. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления ГСЧС.

Как стало известно, 21 марта, около 9:40 пожарным поступило сообщение о пожаре в селе Таврическое Ореховского района. Прибывшие на место вызова спасатели выяснили, что горел частный дом на улице Керамическая.

Примечательно, что соседи потушили пожар еще до приезда спасателей. И при этом неравнодушные соседи вывели из огня 77-летнюю хозяйку дома. Причина пожара пока неизвестна. По факту происшествия проводится расследование.

Напомним, ранее в Черниговской области во время пожара в частном доме погибли трое детей.

Мы уже писали о том, что в Украине с начала 2019 года в результате пожаров погибли более 600 человек. Главной причиной пожаров в ГСЧС называют человеческий фактор. В частности, люди отапливают свои дома, часто пренебрегая правилами пожарной безопасности, курят в помещениях и перегружают электросеть, включая обогреватели и неисправные бытовые приборы.

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