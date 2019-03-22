Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Новости Сегодня
Сделать стартовой
27,26
31,04
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Запорожья

Под Запорожьем из горящего дома соседи вытащили пенсионерку

Сегодня, 14:46

Соседи вызвали пожарных, а потом своими силами потушили огонь

В Запорожской области соседи спасли из огня пожилую женщину
В Запорожской области соседи спасли из огня пожилую женщину. Фото: ГСЧС
Под Запорожьем из горящего дома соседи вытащили пенсионерку //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/4d8/5c8/5c94d85c813eb.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/4d8/5c8/5c94d85c813eb.jpg Запорожье Соседи вызвали пожарных, а потом своими силами потушили огонь

В селе под Запорожьем местные жители вытащили из огня пожилую женщину. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления ГСЧС.

Как стало известно, 21 марта, около 9:40 пожарным поступило сообщение о пожаре в селе Таврическое Ореховского района. Прибывшие на место вызова спасатели выяснили, что горел частный дом на улице Керамическая.

Примечательно, что соседи потушили пожар еще до приезда спасателей. И при этом неравнодушные соседи вывели из огня 77-летнюю хозяйку дома. Причина пожара пока неизвестна. По факту происшествия проводится расследование.

Напомним, ранее в Черниговской области во время пожара в частном доме погибли трое детей.

Мы уже писали о том, что в Украине с начала 2019 года в результате пожаров погибли более 600 человек. Главной причиной пожаров в ГСЧС называют человеческий фактор. В частности, люди отапливают свои дома, часто пренебрегая правилами пожарной безопасности, курят в помещениях и перегружают электросеть, включая обогреватели и неисправные бытовые приборы. 

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег пожар, запорожская область, ГСЧС

Вы сейчас просматриваете новость " Под Запорожьем из горящего дома соседи вытащили пенсионерку". Другие Новости Запорожья смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Запорожье вспыхнул крупный пожар в парке Победы: опубликовано видео

Сегодня, 12:55

Сильный ветер едва не привел к возгоранию больничных корпусов

В Запорожской области при пожаре погибла пенсионерка

Сегодня, 12:37

Трагедия произошла во время возгорания в пятиэтажке

7 самых красивых взрослых дочерей российских звезд

В Москве похоронили певицу Юлию Началову: фото

5 детективных сериалов, в которые ты нырнешь с головой

Умер актер из фильма «Девчата»

Евгений Петросян принял неожиданное решение

Командир ВСУ сделал резкое заявление об Андрее Билецком

В Украине хотят изменить правила перевозки валюты через границу

Видеообзор отборочного матча Euro-2020 Бельгия — Россия

Ани Лорак и другие: топ-7 самых скандальных разводов

Шовковский рассказал о своем возможном уходе из Динамо
Загрузка...

Операторы отказываются от безлимитных тарифов: не придется ли платить больше

Сегодня, 07:28

Первый оператор заявил, что готовится отказаться от безлимитных услуг

"Миллион избирателей проголосовать на этих выборах не смогут": кто именно потеряет свой голос

Вчера, 07:51

Интервью с руководителем Службы распорядителя Государственного реестра избирателей Александром Стельмахом

Как самому накопить себе на хорошую пенсию: советы экспертов

Эксперты советуют сделать упор на депозиты в валюте и в гривне

По следам Ельцина: зачем Назарбаев отправился на покой

20 марта, 07:39

В Казахстане стартовал процесс контролируемой передачи власти

Трагедии в жизни Юлии Началовой

Юлия Началова рассказала о причинах развода с Евгением Алдониным

Сказочные Шахерезады: как выглядят жены арабских шейхов