Под Запорожьем из горящего дома соседи вытащили пенсионерку
Соседи вызвали пожарных, а потом своими силами потушили огонь
В селе под Запорожьем местные жители вытащили из огня пожилую женщину. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления ГСЧС.
Как стало известно, 21 марта, около 9:40 пожарным поступило сообщение о пожаре в селе Таврическое Ореховского района. Прибывшие на место вызова спасатели выяснили, что горел частный дом на улице Керамическая.
Примечательно, что соседи потушили пожар еще до приезда спасателей. И при этом неравнодушные соседи вывели из огня 77-летнюю хозяйку дома. Причина пожара пока неизвестна. По факту происшествия проводится расследование.
Напомним, ранее в Черниговской области во время пожара в частном доме погибли трое детей.
Мы уже писали о том, что в Украине с начала 2019 года в результате пожаров погибли более 600 человек. Главной причиной пожаров в ГСЧС называют человеческий фактор. В частности, люди отапливают свои дома, часто пренебрегая правилами пожарной безопасности, курят в помещениях и перегружают электросеть, включая обогреватели и неисправные бытовые приборы.
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