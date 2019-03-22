В Запорожской области при пожаре погибла пенсионерка
Трагедия произошла во время возгорания в пятиэтажке
В городе Пологи Запорожской области в результате пожара погибла 60-летняя женщина. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления ГСЧС.
Как стало известно, утром 21 марта спасатели получили сообщение о пожаре в пятиэтажном доме по улице Единства. На место оперативно прибыли два пожарных наряда.
Спустя 20 минут спасателям удалось полностью ликвидировать возгорание. В ходе тушения квартиры спасатели обнаружили тело 60-летней хозяйки без признаков жизни. Причина пожара пока неизвестна. По факту происшествия проводится расследование.
Напомним, ранее в Черниговской области во время пожара в частном доме погибли трое детей.
Мы уже писали о том, что в Украине с начала 2019 года в результате пожаров погибли более 600 человек. Главной причиной пожаров в ГСЧС называют человеческий фактор. В частности, люди отапливают свои дома, часто пренебрегая правилами пожарной безопасности, курят в помещениях и перегружают электросеть, включая обогреватели и неисправные бытовые приборы.
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