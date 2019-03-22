В Запорожской области при пожаре погибла пенсионерка

Трагедия произошла во время возгорания в пятиэтажке

В Запорожской области на пожаре погибла пенсионерка. Фото: ГСЧС

В Запорожской области при пожаре погибла пенсионерка //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/4b9/9fa/5c94b99fa3a99.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/4b9/9fa/5c94b99fa3a99.jpg 2019-03-22T12:37:00+02:00 Запорожье Трагедия произошла во время возгорания в пятиэтажке

В городе Пологи Запорожской области в результате пожара погибла 60-летняя женщина. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления ГСЧС.

Как стало известно, утром 21 марта спасатели получили сообщение о пожаре в пятиэтажном доме по улице Единства. На место оперативно прибыли два пожарных наряда.

Спустя 20 минут спасателям удалось полностью ликвидировать возгорание. В ходе тушения квартиры спасатели обнаружили тело 60-летней хозяйки без признаков жизни. Причина пожара пока неизвестна. По факту происшествия проводится расследование.

Напомним, ранее в Черниговской области во время пожара в частном доме погибли трое детей.

Мы уже писали о том, что в Украине с начала 2019 года в результате пожаров погибли более 600 человек. Главной причиной пожаров в ГСЧС называют человеческий фактор. В частности, люди отапливают свои дома, часто пренебрегая правилами пожарной безопасности, курят в помещениях и перегружают электросеть, включая обогреватели и неисправные бытовые приборы.

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