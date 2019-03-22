В Запорожье вспыхнул крупный пожар в парке Победы: опубликовано видео

Сильный ветер едва не привел к возгоранию больничных корпусов

В Запорожье вспыхнул крупный пожар в парке Победы: опубликовано видео 2019-03-22T12:55:00+02:00 Запорожье Сильный ветер едва не привел к возгоранию больничных корпусов

В Вознесеновском районе Запорожья произошел серьезный пожар в парке Победы, недалеко от пятой горбольницы. Видео с пылающим пламенем опубликовали очевидцы происшествия в социальных сетях.

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС в Запорожской области сообщение о пожаре поступило 21 марта, около 17:00. Выяснилось, что в парке Победы был охвачен огнем участок земли, заросший камышами и сухой травой.

По словам очевидцев, из-за сильного ветра огонь практически подступил к больничным корпусам. К счастью, обошлось без пострадавших.

Спустя 40 минут спасатели полностью ликвидировали возгорание. Причина пожара неизвестна. По факту происшествия проводится расследование.

Напомним, ранее во Львовской области вспыхнул пожар на мусорной свалке. На борьбу с огнем, который пылает на площади около гектара, направили десятки спасателей.

А в Запорожской области за сутки выгорело более 7,5 гектара открытой территории. На ликвидацию пожаров выезжали более 100 спасателей.

Также мы писали о том, что 11 марта пожар произошел в Нижнеднестровском национальном природном парке в селе Маяки, его тушили на протяжении 20 часов. 15 марта в Крыжановке, в районе поселка "Зеленый мыс" загорелся камыш возле пруда.

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