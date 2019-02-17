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Под Запорожьем посреди зимы зацвели одуванчики

Сегодня, 04:19

Под Запорожьем в середине февраля неожиданно зацвели одуванчики

В Запорожье посреди зимы зацвели одуванчики
В Запорожье посреди зимы зацвели одуванчики. Фото: Facebook
Под Запорожьем посреди зимы зацвели одуванчики //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/805/f6d/5c6805f6d309e.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/805/f6d/5c6805f6d309e.jpg Запорожье Под Запорожьем в середине февраля неожиданно зацвели одуванчики

В Запорожской области в середине февраля зацвели одуванчики – фото цветка, сделанное в поселке Камышеваха, было опубликовано в сети. Снимок, сделанный в Ореховском районе Запорожской области, выложила в своем Facebook Наталья Селюкова.

По словам женщины, она увидела цветущий одуванчик недалеко от музыкальной школы. При этом погода в Камышевахе несколько дней была солнечной, а температура воздуха составляла около 10 градусов тепла.

Отметим, что в последнее время в Украине наблюдалось повторное цветение деревьев. Так, осенью в курортном Бердянске неожиданно снова зацвели сливы и яблони. Необычное явление заметили местные жители. 

Несмотря на то, что листья уже начали желтеть, на деревьях появились цветы. При этом, если яблоня покрылась цветом еще довольно редко, то сливы – достаточно густо, совсем как весной.

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Стоит отметить, что в последние несколько лет в Запорожской области аномально теплая осень. Поэтому фруктовые деревья, каштаны и сирень продолжают повторно цвести не только в сентябре, но и в октябре.

Осеннее цветение также наблюдается у кактусов. Так, ранее мы сообщали, что в Бердянске у местного жителя, высадившего в огороде 198 кактусов, которые второго июля почти все одновременно уже цвели, осенью зацвели повторно. Растения выпустили более ста бутонов. При этом, если погодные условия позволят, то, по словам владельца кактусов, такое дружное цветение может повториться еще несколько раз. в течение осени.

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Тег цветы, Запорожье, соцсети

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