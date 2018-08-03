В Мелитополе у местного жителя нашли оружие, наркотики и боеприпасы

В городе Мелитополь Запорожской области правоохранители нашли оружие и наркотики у местного жителя. Как сообщили в отделе коммуникации полиции области, 2 августа был проведен санкционированный обыск на территории домовладения 39-летнего мужчины.

"Полицейские обнаружили и изъяли самодельный пистолет в разобранном состоянии, обрез охотничьего ружья, корпус гранаты Ф-1, 71 патрон различного калибра и банки с порохом", – передают копы.

Кроме того, были обнаружены наркотики "амфетамин" и марихуана, а на участке возле дома – кусты конопли с признаками культивации.







Были открыты уголовные производства по признакам статей "незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами", "незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта".

Напомним, недавно на Закарпатье в Мукачево со стрельбой задержали опасного преступника. У задержанных изъяли крупную партию наркотических средств, а также огнестрельное и холодное оружие. Во время задержания один из наркоторговцев оказал сопротивление полицейским.

Ранее в Одессе задержали гражданина одной из балканских стран, который находился в розыске итальянского Интерпола за контрабанду тяжелых наркотиков. Злоумышленник скрывался от итальянских полицейских в разных странах, планировал наладить транзит кокаина и героина через Украину.