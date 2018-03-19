Разоблачение двух борделей в Запорожье: появились подробности
Сутенерами оказались супруги, которые будущие семь лет могут провести за решеткой
Стали известны новые подробности о разоблачении двух борделей в Запорожье: притоны организовала супружеская пара, а работали бордели круглосуточно.
Как выяснили копы, и проституток, и клиентов муж с женой искали по интернету, благодаря которому их и раскрыли.
"По установленному графику работали проститутки. С целью поиска клиентов для борделей они размещали номера телефонов с соответствующими объявлениями в сети интернет", – сообщалось в заявлении полицейских.
Теперь за сутенерство 40-летнему мужчине и 33-летней женщине грозит семилетний тюремный срок.
В свою очередь, "сотрудницам" этого предприятия придется заплатить административный штраф в 200 гривен.
А ранее в Одесском аэропорту задержали иностранного сутенера, переправлявшего девушек в Турцию.
Перед этим на пункте пропуска "Краковец" сотрудники оперативных подразделений Государственной пограничной службы задержали иностранца, который вез украинок за границу. По данным ведомства, харьковчанок 22 и 27 лет пытались вывезти в ЕС для работы в сфере интимных услуг.
Также мы писали, что в Харькове полиция задержала местную жительницу, которая попыталась втянуть свою подругу в занятия проституцией.
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