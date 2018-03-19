Разоблачение двух борделей в Запорожье: появились подробности

Сегодня, 13:13

Сутенерами оказались супруги, которые будущие семь лет могут провести за решеткой


Стали известны новые подробности о разоблачении двух борделей в Запорожье: притоны организовала супружеская пара, а работали бордели круглосуточно.

Как выяснили копы, и проституток, и клиентов муж с женой искали по интернету, благодаря которому их и раскрыли.

"По установленному графику работали проститутки. С целью поиска клиентов для борделей они размещали номера телефонов с соответствующими объявлениями в сети интернет", – сообщалось в заявлении полицейских.

Теперь за сутенерство 40-летнему мужчине и 33-летней женщине грозит семилетний тюремный срок.

В свою очередь, "сотрудницам" этого предприятия придется заплатить административный штраф в 200 гривен.

А ранее в Одесском аэропорту задержали иностранного сутенера, переправлявшего девушек в Турцию.

Перед этим на пункте пропуска "Краковец" сотрудники оперативных подразделений Государственной пограничной службы задержали иностранца, который вез украинок за границу. По данным ведомства, харьковчанок 22 и 27 лет пытались вывезти в ЕС для работы в сфере интимных услуг.

Также мы писали, что в Харькове полиция задержала местную жительницу, которая попыталась втянуть свою подругу в занятия проституцией.
Запорожье, проститутки, бордель, сутенеры

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Источник:

"Сегодня"

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