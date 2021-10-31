Украина
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
😷 Киев в красной зоне Выборы в Харькове Выборы в Харькове 👻 Хэллоуин-2021 💡 Большое обновление сетей
Результаты поиска

Выберите рубрику

Рубрика

Все рубрики
Украина
Регионы
Власть
Деньги
Мир
Некрологи
Life
Звезды
Сюжет дня
Интервью
Новости компаний
Авторские статьи
Киев
Происшествия и криминал
Мультимедиа
Спорт
Подкасты
Игра
Лайфхакер
Техно
Еда
Онлайн-конференции
Видео
Hub
Религия
Выборы 2019

Выберите дату

Дата

Сортировать по

Сортировать по

Новейшие
старые
По просмотрам
За последние 24 часа
За последний месяц
За текущий год
СЕГОДНЯ Новости в регионах Новости Запорожья

Род защитников Украины. Умер ветеран Второй мировой Иван Залужный, внук которого погиб на Донбассе

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор раздела Украина
31 октября, 16:51
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Ветеран Второй мировой войны, участник Сталинградской битвы Иван Залужный умер в Запорожье 31 октября – что о нем известно
Умер ветеран Второй мировой Иван Залужный, его внук погиб, защищая Украину
Умер ветеран Второй мировой Иван Залужный, его внук погиб, защищая Украину / Фото: Коллаж: Сегодня

В воскресенье, 31 октября, умер известный запорожский ветеран Второй мировой войны, участник Сталинградской битвы, капитан 1-го ранга Военно-морских сил СССР Иван Залужный. Его жизнь оборвалась в возрасте 103 года.

Об этом сообщает Запорожская ОГА.

Реклама

Что известно о ветеране?

Иван Залужный пережил Голодомор 1932-1933 годов. После окончания шести классов получил профессию токаря и устроился на работу на завод в Запорожье, где в секретном цехе производил детали снарядов. В 1938 году был призван в 14-й горно-стрелковый кавказский полк.

С началом войны в составе 355-го отдельного батальона морской пехоты участвовал в боях за Сталинград. Прошел не только всю войну, но еще и японскую кампанию. Дослужился до капитана I ранга, а после войны продолжил службу в армии.

В июне 2018 года Иван Залужный был награжден орденом "За мужество" ІІІ степени. Награду он получил за личное мужество и самоотверженность в годы Второй мировой войны, патриотическое воспитание молодежи. В мае 2021 Ивану Залужному исполнилось 103 года.

Реклама

Внук-герой

Участник битвы за Сталинград Иван Залужный потерял летом 2014 года своего единственного внука, который отправился на Донбасс защищать страну от российских оккупантов. Доброволец Нацгвардии Иван Гутник-Залужный погиб под Амвросиевкой Донецкой области, но спас в бою жизни 50 сослуживцев.

Ветеран активно поддерживал местных бойцов АТО и общался с представителями воинской части, где раньше служил его внук.

В 2015 году он стал символом Дня победы и Дня памяти и примирения. Социальный ролик, где морской пехотинец времен Второй мировой рассказывает о своем внуке, погибшем в АТО, получил большой резонанс.

Реклама

Война на Донбассе

  • Конфликт на востоке Украины начался после вторжения в апреля 2014 года российских войск на украинскую землю через границу в Донецкой и Луганской областях.
  • В связи с тем, что Россия всячески отрицает свою причастность к конфликту, война ведется как необъявленная. Евросоюз, Соединенные Штаты и многие другие страны осуждают агрессивные действия РФ.
  • Россия регулярно вооружает оккупантов, передает им технику и направляет на восток Украины своих военных. За время войны на Донбассе Россия убила более 14 000 гражданских и украинских военных, среди жертв есть дети.

Читайте также:

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Последние новости
Показать еще
Реклама
Коротко о главном
Спортивный таблоид
Больше историй
История одной фотографии
Больше знаковых фотографий
Самый дорогой спецтопик
Еще больше премиум предложений
Лайфхаки для жизни
Больше лайфхаков
Прямая трансляция ukraine24
ТОП-компании
Налоговый рекорд телеком-рынка
Что можно сделать на эти деньги
Дневник независимости 🇺🇦

31 октября 1991. Верховная Рада Украина утвердила постановление о Концепции разгосударствления и приватизации предприятий, земли и жилого фонда

Погрузиться в тот день
Короновирус за неделю

152 897

заболело за неделю в Украине

+14%

Большое обновление сетей
Электричество по-украински: все, что нужно знать сегодня
В Сеть!
Вакцинация
По состоянию на 30 октября 2021 г.
Люди, которые прошли полную вакцинацию
7 421 546
Люди, которые получили минимум одну дозу
10 156 227
Всего введенных доз 17 577 773
Детальнее
Нововведения
Что ждет украинцев в ноябре?
Интересно!
Опрос
ТОП-матчи

Динамо

2 нояб

22:00

Барселона

6.60

4.44

1.57

Реал

3 нояб

19:45

Шахтер

1.25

6.90

13.5
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
31,45
30,95
30,00
17,66
31,50
31,00
30,00
17,67
31,98
30,85
29,14
18,58
32,99
32,79
31,69
18,79
33,99
31,73
29,64
18,29
35,99
33,20
32,06
18,97
35,99
33,20
32,06
18,59
35,99
33,20
32,06
18,98
36,09
32,29
29,70
18,68
36,97
33,20
34,97
18,97
Валюта
Курс гривни Сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.33

Российский рубль (₽)

0.374

Евро (€)

30.5

Миллиардеры
В ТОП-100 самых богатых компаний попали:
Apple – 612,00 млрд долл.
Facebook – 226,74 млрд долл.
McDonald's – 154,92 млрд долл.
Nike – 83,7 млрд долл.
Tesla – 42,6 млрд долл.
Кто еще в списке?
Какой будет погода в ноябре
Прогноз на целый месяц
Узнать
Выбор киевлян
Самые популярные станции метро
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
1/2
Ценовая политика
А что с ценами в октябре?

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Пощекотать нервы
Как сильно ты готов испугаться
Выбрать хоррор
Опрос
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
TO BE CONTINUED...
У нашумевшей "Дюны" будет продолжение. Ждете?
Благоприятные и опасные дни в ноябре
Лунный календарь
Как Луна влияет на нашу жизнь
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять