Род защитников Украины. Умер ветеран Второй мировой Иван Залужный, внук которого погиб на Донбассе

В воскресенье, 31 октября, умер известный запорожский ветеран Второй мировой войны, участник Сталинградской битвы, капитан 1-го ранга Военно-морских сил СССР Иван Залужный. Его жизнь оборвалась в возрасте 103 года.
Об этом сообщает Запорожская ОГА.
Что известно о ветеране?
Иван Залужный пережил Голодомор 1932-1933 годов. После окончания шести классов получил профессию токаря и устроился на работу на завод в Запорожье, где в секретном цехе производил детали снарядов. В 1938 году был призван в 14-й горно-стрелковый кавказский полк.
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С началом войны в составе 355-го отдельного батальона морской пехоты участвовал в боях за Сталинград. Прошел не только всю войну, но еще и японскую кампанию. Дослужился до капитана I ранга, а после войны продолжил службу в армии.
В июне 2018 года Иван Залужный был награжден орденом "За мужество" ІІІ степени. Награду он получил за личное мужество и самоотверженность в годы Второй мировой войны, патриотическое воспитание молодежи. В мае 2021 Ивану Залужному исполнилось 103 года.
Внук-герой
Участник битвы за Сталинград Иван Залужный потерял летом 2014 года своего единственного внука, который отправился на Донбасс защищать страну от российских оккупантов. Доброволец Нацгвардии Иван Гутник-Залужный погиб под Амвросиевкой Донецкой области, но спас в бою жизни 50 сослуживцев.
Ветеран активно поддерживал местных бойцов АТО и общался с представителями воинской части, где раньше служил его внук.
В 2015 году он стал символом Дня победы и Дня памяти и примирения. Социальный ролик, где морской пехотинец времен Второй мировой рассказывает о своем внуке, погибшем в АТО, получил большой резонанс.
Война на Донбассе
- Конфликт на востоке Украины начался после вторжения в апреля 2014 года российских войск на украинскую землю через границу в Донецкой и Луганской областях.
- В связи с тем, что Россия всячески отрицает свою причастность к конфликту, война ведется как необъявленная. Евросоюз, Соединенные Штаты и многие другие страны осуждают агрессивные действия РФ.
- Россия регулярно вооружает оккупантов, передает им технику и направляет на восток Украины своих военных. За время войны на Донбассе Россия убила более 14 000 гражданских и украинских военных, среди жертв есть дети.
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