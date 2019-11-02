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Сбежал от мамы: в Запорожской области на улице нашли пятилетнего ребенка

2 ноября, 14:21

О мальчике на улице сообщила прохожая

В Запорожской области пятилетний мальчик убежал из супермаркета в темное время суток, а затем потерялся. Ребенка уже нашли и вернули родителям, об этом сообщили в секторе коммуникации полиции области.

Как рассказали в ведомстве, в Мелитополе в полицию обратилась местная жительница и сказала, что возле одного из домов на улице Петра Дорошенко она увидела пятилетнего мальчика без сопровождения взрослых. На место прибыли патрульные, ребенок назвал свое имя и объяснил, что потерялся. Мальчика отвезли домой на служебном автомобиле.

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Мать мальчика, женщина 1974 года, пояснила, что вечером ее сын убежал из супермаркета. Мать самостоятельно пыталась разыскать сына, а потом позвонила в полицию, где дежурный сообщил, что малыша уже нашли и везут домой.

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С матерью ребенка полицейские провели профилактическую беседу относительно надлежащего выполнения родительских обязанностей.

Кстати, не так давно в Фастове полиция нашла пятилетнего мальчика, который пропал во время игры .

Напомним, в Одесской области ранее произошла трагедия, потрясшая всю страну. В Ивановке пропала 11-летняя Даша Лукьяненко, а после напряженных поисков ее обнаружили в выгребной яме во дворе дома соседей со следами насильственной смерти. Сразу же был задержан проживавший там 22-летний Николай Тарасов, который признался в убийстве ребенка. Подозреваемому грозит пожизненное заключение.

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