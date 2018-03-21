Смертельное ДТП с запорожским офицером полиции: появились подробности

Сегодня, 14:54

Копы продолжают искать свидетелей происшествия

Фото: Преступности.НЕТ
Фото: Преступности.НЕТ

Во время смертельного ДТП с пешеходом в Запорожской области водитель, подполковник полиции, был трезвым, а погибший находился в состоянии алкогольного опьянения.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Запорожской области, которая расследует обстоятельства этой аварии.

Во время столкновения полицейский не находился на службе – он ехал за рулем собственного автомобиля по трассе "Михайловка – Орлянское".

"Совершил наезд на мужчину в возрасте 35-40 лет, личность которого в настоящее время устанавливается", – передает прокуратура.

Пострадавшего доставили в Михайловскую центральную районную больницу, где в тот же день пешеход скончался от полученных травм.

"Установлено, что потерпевший был одет в темную одежду и с явными признаками опьянения шел по проезжей части дороги в попутном направлении", – говорится в сообщении.

В свою очередь, водителем, совершившим наезд, оказался временно исполняющий обязанности начальника одела подразделения Михайловского отделения полиции.

"Согласно заключению медицинского осмотра, у водителя признаков какого-либо опьянения не выявлено", – утверждают правоохранители.

Прокуратура также ищет очевидцев аварии. 

Напомним, что в Харькове на днях пьяный лихач, в машине которого были женщина и ребенок, устроил гонки по улицам города, спровоцировал пять ДТП и ранил двоих полицейских

Ранее сообщалось, что автомобиль инкассаторов сбил женщину в Днепропетровской области.

Также мы писали, что в Одессе лихач убил людей на тротуаре.
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"Сегодня"

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