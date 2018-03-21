Смертельное ДТП с запорожским офицером полиции: появились подробности
Копы продолжают искать свидетелей происшествия
Во время смертельного ДТП с пешеходом в Запорожской области водитель, подполковник полиции, был трезвым, а погибший находился в состоянии алкогольного опьянения.
Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Запорожской области, которая расследует обстоятельства этой аварии.
Во время столкновения полицейский не находился на службе – он ехал за рулем собственного автомобиля по трассе "Михайловка – Орлянское".
"Совершил наезд на мужчину в возрасте 35-40 лет, личность которого в настоящее время устанавливается", – передает прокуратура.
Пострадавшего доставили в Михайловскую центральную районную больницу, где в тот же день пешеход скончался от полученных травм.
"Установлено, что потерпевший был одет в темную одежду и с явными признаками опьянения шел по проезжей части дороги в попутном направлении", – говорится в сообщении.
В свою очередь, водителем, совершившим наезд, оказался временно исполняющий обязанности начальника одела подразделения Михайловского отделения полиции.
"Согласно заключению медицинского осмотра, у водителя признаков какого-либо опьянения не выявлено", – утверждают правоохранители.
Прокуратура также ищет очевидцев аварии.
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