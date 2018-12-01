Смертельное ДТП в Энергодаре и бегство водителя BMW: в полиции рассказали подробности

В Энергодаре Запорожской области полицейские сообщили, что возможного виновника аварии, в результате которой погиб пешеход, помог задержать свидетель происшествия. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции.

ДТП произошло на улице Воинов-Интернационалистов, когда водитель автомобиля BMW на большой скорости сбил пешехода, который переходил дорогу. От полученных травм 33-летний мужчина скончался на месте.

После столкновения BMW зацепил Chevrolet, который двигался ему навстречу, и скрылся. Вскоре нарушителя и его машину обнаружил свидетель происшествия неподалеку от места аварии.





Полицейские задержали злоумышленника. Им оказался гражданин Грузии 1994 года рождения. По факту ДТП открыто уголовное производство, устанавливаются все обстоятельства аварии.

Ранее мы писали о том, что за десять месяцев 2018 года на дорогах Украины произошло более 122 тысяч дорожно-транспортных происшествий, в которых погиб 2651 человек.

В целом за последние три года в авариях погибло более 15 тысяч человек. Премьер-министр Владимир Гройсман назвал такую ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на недавно отремонтированных трассах.