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Смертельное ДТП в Запорожской области: столкнулись микроавтобус и легковушка

9 сентября, 09:02

Авария произошла на трассе Запорожье-Донецк

В Запорожской области на "встречке" столкнулись микроавтобус Volkswagen Crafter и легковушка "ВАЗ-21102". ДТП унесло жизнь пассажира "ВАЗ", еще два человека пострадали, сообщили в пресс-службе полиции региона.

Авария случилась 8 сентября на трассе "Запорожье-Донецк". Как выяснилось, водитель микроавтобуса во время выполнения маневра разворота выехал на полосу встречного движения, где и столкнулся с легковушкой.

В результате ДТП погиб пассажир "ВАЗ", мужчина 1985 года рождения. Кроме того, пострадала водитель легковушки, 1996 года рождения, и мальчик 2017 рождения. Их доставили в больницу.

"По данному факту возбуждено уголовное производство по признакам ч.2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины", - рассказали в полиции.

Кроме того, сейчас решается вопрос о задержании водителя микроавтобуса, мужчины 1961 года рождения.

Ранее сообщалось, что за семь месяцев 2019 года в Украине случились 86 702 дорожно-транспортных происшествия. В результате этих аварий погибло 1688 человек.

Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

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