Столкновение маршрутки и грузовика в Запорожской области: все подробности аварии

В результате аварии шесть человек погибли, 12 пострадали

По факту столкновения маршрутки и грузовика "КамАЗ" на автодороге Харьков -Симферополь возле села Каменское в Запорожской области открыли уголовное производство. Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.

"По данному факту следователи начали уголовное производство по ч.3 ст. 286 ("Нарушение правил безопасности дорожного движения"). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет", – говорится в сообщении.

Как рассказал заместитель главы Нацполиции Александр Фацевич, сейчас на месте дорожно-транспортного происшествия работает усиленная следственно-оперативная группа. Работу группы на месте координирует руководство полиции Запорожья. Кроме того, на месте аварии находятся сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и медицинские работники. Все обстоятельства аварии устанавливаются.

"В настоящее время есть информация о шести погибших, из которых пятеро – дети. Также 12 человек травмированы", – рассказал Фацевич, отметив что на момент столкновения в салоне микроавтобуса находилось около 20 человек.

Кроме того, полиция выяснила, что водитель маршрутного такси совершал нерегулярные перевозки. Сейчас с водителем грузовика проводятся первоочередные следственные действия. В ближайшее время ему изберут меру пресечения.

Мы уже писали о том, что микроавтобус с отдыхающими ехал из курортной Кирилловки в Запорожье. По одной из версий, у грузовика отказали тормоза.

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