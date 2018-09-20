Страшное ДТП под Запорожьем: появилось видео с места аварии

Запорожская полиция опубликовала видео с места смертельной аварии, где в результате столкновения Daewoo Lanos с микроавтобусом Mercedes Vito погибли четыре человека и еще двое получили ранения.

По версии полиции, водитель Daewoo Lanos выехал на встречную полосу движения, где и врезался в другую машину. Все четверо погибших находились в легковом автомобиле. Водитель и пассажир микроавтобуса получили ранения и были госпитализированы.

Напомним, ДТП произошло ранним утром 20 сентября на трассе Харьков-Симферополь, в Михайловском районе Запорожской области. Тела погибших спасателям пришлось извлекать из покореженного автомобиля с помощью специального инструмента.

Напомним, только за первое полугодие 2018 года в ДТП на украинских дорогах погибли 1237 человек, пострадали – 12,8 тыс. За это время произошло более 68 тысяч аварий, из них с пострадавшими – 9,9 тысяч ДТП.

В целом, за последние три года в авариях погибло более 15 тысяч человек. Премьер-министр Владимир Гройсман назвал такую ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на свежеотремонтированных трассах.