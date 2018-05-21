Таможня Запорожья отчиталась о важном достижении

Сегодня, 23:27

На Запорожской таможне увеличилось количество деклараций на товары

Фото: пресс-служба Запорожской таможни ГФС
Фото: пресс-служба Запорожской таможни ГФС

С начала текущего года запорожские таможенники оформили 20,6 тысяч деклараций. Это почти на две тысячи больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Государственной фискальной службы в Запорожской области.

Работать быстро и эффективно таможенникам помогают современные технологии. По словам начальника Запорожской таможни Алексея Мужева, 99% документов оформлено в электронном виде.

Упрощение таможенного контроля, а в результате и рост количества деклараций свидетельствует о развитии экономики региона. Также с помощью электронного декларирования ускорился процесс таможенного оформления товаров. Так, среднее время заполнения одной декларации составляет 1 час 9 минут.

Ранее мы сообщали о том, что в апреле 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года уровень уплаты экологического налога в Запорожской области увеличился на 26%, в бюджеты дополнительно поступило более 15 миллионов.

Ранее сообщалось, что предприятия призывают изменить правила использования экологических сборов. Сейчас не потраченные миллиарды гривен вместо улучшения экологии, оседают на счетах местных органов власти.
Запорожье, таможня, декларация, ГФС

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"Сегодня"

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