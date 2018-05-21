Таможня Запорожья отчиталась о важном достижении

С начала текущего года запорожские таможенники оформили 20,6 тысяч деклараций. Это почти на две тысячи больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Государственной фискальной службы в Запорожской области.

Работать быстро и эффективно таможенникам помогают современные технологии. По словам начальника Запорожской таможни Алексея Мужева, 99% документов оформлено в электронном виде.

Упрощение таможенного контроля, а в результате и рост количества деклараций свидетельствует о развитии экономики региона. Также с помощью электронного декларирования ускорился процесс таможенного оформления товаров. Так, среднее время заполнения одной декларации составляет 1 час 9 минут.

Ранее мы сообщали о том, что в апреле 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года уровень уплаты экологического налога в Запорожской области увеличился на 26%, в бюджеты дополнительно поступило более 15 миллионов.

Ранее сообщалось, что предприятия призывают изменить правила использования экологических сборов. Сейчас не потраченные миллиарды гривен вместо улучшения экологии, оседают на счетах местных органов власти.