Таможня Запорожья отчиталась о важном достижении
На Запорожской таможне увеличилось количество деклараций на товары
С начала текущего года запорожские таможенники оформили 20,6 тысяч деклараций. Это почти на две тысячи больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Государственной фискальной службы в Запорожской области.
Работать быстро и эффективно таможенникам помогают современные технологии. По словам начальника Запорожской таможни Алексея Мужева, 99% документов оформлено в электронном виде.
Упрощение таможенного контроля, а в результате и рост количества деклараций свидетельствует о развитии экономики региона. Также с помощью электронного декларирования ускорился процесс таможенного оформления товаров. Так, среднее время заполнения одной декларации составляет 1 час 9 минут.
Ранее мы сообщали о том, что в апреле 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года уровень уплаты экологического налога в Запорожской области увеличился на 26%, в бюджеты дополнительно поступило более 15 миллионов.
Ранее сообщалось, что предприятия призывают изменить правила использования экологических сборов. Сейчас не потраченные миллиарды гривен вместо улучшения экологии, оседают на счетах местных органов власти.
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