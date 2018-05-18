Запорожье пригласило на отдых жителей Днепра

Сегодня, 18:12

В Днепре появилось немало билбордов с рекламой отдыха в соседней области

На улицах Днепра появилось немало билбордов с рекламой отдыха в соседнем Запорожье. Об этом сообщает портал 056.

"Для нас Днепр – город №1 среди потенциальных туристов. Так же, как и жители Запорожья любят проводить выходные в Днепре, мы рады встречать днепрян в Запорожье", - отметил начальник управления туризма Запорожского горсовета Сергей Белов.

Одним из приоритетных направлений туризма в Запорожье являются фестивали. В конце апреля в городе прошел двухдневный джазовый фестиваль Zaporizhzhia Jazzy. В ближайшее время в Запорожье пройдет масштабный Open air  на воде, Фестиваль уличной еды, Яркий забег и Фестиваль велосипедного кино.

Помимо интересных мероприятий Запорожье может похвастаться различными достопримечательностями, среди которых – остров Хортица, Запорожская Сечь, музей ретро-автомобилей, огромное количество развлекательных заведений.

Напомним, ранее на центральном пляже Запорожья с помощью местных бизнесменов была обустроена необычная зона развлечений: коммунальщики установили место для игры в шахматы. Площадка представляет собой участок, выложенный плиткой в шахматном порядке, на которой стоят шесть игровых столов с лавочками, а над ними установлен навес.

Также мы писали о том, как готовят киевские пляжи к началу купального сезона. В столице планировали обустроить 13 пляжей, на которых можно будет и искупаться, и отдохнуть. На каждом из них обещают построить специальные спуски к воде для людей с инвалидностью, установить фонтанчики с питьевой водой и модульные туалеты. Также обустроят пост пляжного патруля, медпункт и кабинки для переодевания.

А вот в Одессе активисты пришли с кувалдами на один из городских пляжей, назвав свои действия "общественным инспектированием на предмет нарушения требований Водного кодекса" в связи с появлением металлических конструкций прямо на песке у ресторана на пляже Отрада.
отдых, туризм, днепр, Запорожье, реклама, билборд

Вы сейчас просматриваете новость "Запорожье пригласило на отдых жителей Днепра". Другие Новости Запорожья смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Запорожье

Дельфины "иммигрировали" к берегам Бердянска

Сегодня, 03:45

Многие годы этих млекопитающих здесь практически не видели

Запорожье

Фото: пресс-служба Запорожского горсовета

В Запорожье хулиганы "обстреливают" проходящие поезда

Сегодня, 03:28

С начала года было отмечено 25 фактов вандализма
Загрузка...

Запорожье

Фото: пресс-служба Запорожского облсовета

Запорожские депутаты решили "ходить" на работу через интернет

Вчера, 17:58

Депутаты областного совета предложили выходить на работу в режиме онлайн

Днепр

Фото: president.gov.ua

Порошенко пообещал Днепру качественный аэропорт, комфортный для туристов

Вчера, 16:44

По словам президента, местные власти должны сделать все возможное, чтобы для строительства аэропорта пришел новый инвестор 
Загрузка...