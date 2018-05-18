Запорожье пригласило на отдых жителей Днепра

На улицах Днепра появилось немало билбордов с рекламой отдыха в соседнем Запорожье. Об этом сообщает портал 056.

"Для нас Днепр – город №1 среди потенциальных туристов. Так же, как и жители Запорожья любят проводить выходные в Днепре, мы рады встречать днепрян в Запорожье", - отметил начальник управления туризма Запорожского горсовета Сергей Белов.

Одним из приоритетных направлений туризма в Запорожье являются фестивали. В конце апреля в городе прошел двухдневный джазовый фестиваль Zaporizhzhia Jazzy. В ближайшее время в Запорожье пройдет масштабный Open air на воде, Фестиваль уличной еды, Яркий забег и Фестиваль велосипедного кино.

Помимо интересных мероприятий Запорожье может похвастаться различными достопримечательностями, среди которых – остров Хортица, Запорожская Сечь, музей ретро-автомобилей, огромное количество развлекательных заведений.

Напомним, ранее на центральном пляже Запорожья с помощью местных бизнесменов была обустроена необычная зона развлечений: коммунальщики установили место для игры в шахматы. Площадка представляет собой участок, выложенный плиткой в шахматном порядке, на которой стоят шесть игровых столов с лавочками, а над ними установлен навес.

Также мы писали о том, как готовят киевские пляжи к началу купального сезона. В столице планировали обустроить 13 пляжей, на которых можно будет и искупаться, и отдохнуть. На каждом из них обещают построить специальные спуски к воде для людей с инвалидностью, установить фонтанчики с питьевой водой и модульные туалеты. Также обустроят пост пляжного патруля, медпункт и кабинки для переодевания.

А вот в Одессе активисты пришли с кувалдами на один из городских пляжей, назвав свои действия "общественным инспектированием на предмет нарушения требований Водного кодекса" в связи с появлением металлических конструкций прямо на песке у ресторана на пляже Отрада.