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Трое рыбаков пропали в Азовском море вблизи Бердянска

15 марта, 03:21

Елена Вус

К поисковым работам привлечен катер Госпогранслужбы и катер коммунальной спасательной службы

Вблизи Бердянска разыскивают трех рыбаков, которые вышли в Азовское море на деревянном баркасе.

Об этом в Facebook сообщает ГСЧС.

"14 марта в ГСЧС поступила информация, что в Азовском море вблизи г. Бердянск вышли в море на деревянном баркасе трое рыбаков, которые в определенное время не вышли на связь. В настоящее время связи с рыбаками нет", – говорится в сообщении.

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Отмечается, что к поисковым работам привлечен катер Госпогранслужбы и катер коммунальной спасательной службы.

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Напомним, в Киевской области продолжаются поиски рыбаков, которые 28 февраля отправились рыбачить на лодке "Прогресс" на Киевское водохранилище и пропали. К сожалению, одного из пропавших нашли мертвым.

А в Харьковской области спасатели достали из воды тела двух погибших рыбаков. Сообщается, что один случай произошел на пруду Прудянка. 80-летний мужчина вышел рыбачить на слишком тонкий лед, провалился и утонул. Второй случай произошел на Печенежском водохранилище вблизи села Мартовое – там погиб 58-летний мужчина.

А о том, как холодильник спас жизни двух рыбаков, попавших в кораблекрушение, смотрите в видеоролике:

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рыбаки поиск Бердянск Азовское море ГСЧС

Источник: Сегодня

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