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"Уборка не помогает": пляжи Кирилловки снова атакуют медузы (видео)

27 августа, 12:12

Руслан Ровик Руслан Ровик

Купаться вместе с медузами рискуют немногие отдыхающие

В курортном поселке Кирилловка на берегу Азовского моря, где отдыхающие не раз жаловались на обилие медуз, нашествие морских обитателей не прекращается.

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Об этом в видео на своем YouTube-канале "Татьяна Life Vlog" рассказала одна из туристок.

На ролике видно, что, несмотря на регулярные уборки, в воде и на пляжах остается множество медуз – они плавают на прибрежном мелководье и лежат на песке.

По словам женщины, медуз убирают с пляжа по утрам, однако на следующий день их снова – неимоверное количество.

Видео: YouTube-канал "Татьяна Life Vlog"

При этом в море почти никто не купается, большинство людей стоят на берегу.

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Напомним, недавно в Кирилловке начали активно убирать пляжи – бригада из нескольких человек собирала медуз руками и швабрами, выбрасывая их на берег.

Также сообщалось, что на побережье Азовского моря в Запорожской области, возле курортного поселка Приморское курортники заметили целые полчища морских обитателей, плывущих к берегу.

Ранее мы также сообщали, что на популярном украинском курорте Кирилловка усиленно боролись с морскими обитателями, которых выбрасывало на берег – местные жители вытаскивали медуз из воды с помощью рыболовных сетей, как рыбу, а потом вывозили их подальше на тачках.

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отдых Азовское море медузы курорт кирилловка

Источник: Сегодня

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