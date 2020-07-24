Українська
$ 27,88
32,24
  1. Последние новости Украины

Коронавирус в Украине: Степанов сообщил о тревожном антирекорде

24 июля, 10:44

Денис Беспалов Денис Беспалов

За прошедшие сутки в стране госпитализировали 255 больных COVID-19

В Украине продолжает расти количество новых случаев заражения коронавирусом, за последние сутки установлен антирекорд по количеству госпитализированных больных COVID-19. Об этом на ежедневном брифинге о ситуации с коронавирусом в стране сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Вы видите, что каждый день новые больные, сегодня у нас 972 человека (новых случаев заражения коронавирусом за прошедшие сутки) и такой очень тревожный показатель, это количество людей, которые были госпитализированы. Сегодня у нас такой антирекорд – 255 человек, которые были госпитализированы с COVID-19", - сказал министр.

Реклама

Степанов напомнил, что в Украине госпитализаруют больных, у которых тяжелое течение болезни или состояние средней тяжести.

Читайте также: Список "красных" сократился: в каких областях Украины нельзя смягчать карантин

"Мы говорим, что COVID-19 никуда не девается и очень важно придерживаться правил, которые установлены в стране, чтобы не заболеть и снизить риск инфицирования", – добавил глава Минздрава.

Министр также сообщил, что за прошедшие сутки COVID-19 заболело 972 человека. Из них 65 детей, а также 43 медицинских работника. Были госпитализированы 255 человек. Зафиксировано 20 летальных случаев. При этом выздоровели 886 пациентов.

Всего за все время пандемии заболело 62 823 человека, выздоровели 34 886 человек, летальных случаев – 1571.

Реклама

Как известно, карантин в Украине снова продлили.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

коронавирус Максим Степанов COVID-19

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Посадил меня возле гранат": заложница "луцкого террориста" рассказала о пережитом (видео)Запад
Захват заложника в Полтаве:
Захват заложника в Полтаве: "террорист" едет в сторону КиеваДругие регионы
В Украине снова продлили карантин
В Украине снова продлили карантинУкраина
В США рассказали, чем обернется попытка силой освободить Крым
В США рассказали, чем обернется попытка силой освободить КрымПолитика
ЧП в Полтаве: мужчина с гранатой захватил в заложники полковника полиции
ЧП в Полтаве: мужчина с гранатой захватил в заложники полковника полицииДругие регионы
Новое перемирие на Донбассе: в ОБСЕ озвучили условия режима тишины
Новое перемирие на Донбассе: в ОБСЕ озвучили условия режима тишиныПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять