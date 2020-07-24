Коронавирус в Украине: Степанов сообщил о тревожном антирекорде

В Украине продолжает расти количество новых случаев заражения коронавирусом, за последние сутки установлен антирекорд по количеству госпитализированных больных COVID-19. Об этом на ежедневном брифинге о ситуации с коронавирусом в стране сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Вы видите, что каждый день новые больные, сегодня у нас 972 человека (новых случаев заражения коронавирусом за прошедшие сутки) и такой очень тревожный показатель, это количество людей, которые были госпитализированы. Сегодня у нас такой антирекорд – 255 человек, которые были госпитализированы с COVID-19", - сказал министр.

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Степанов напомнил, что в Украине госпитализаруют больных, у которых тяжелое течение болезни или состояние средней тяжести.

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"Мы говорим, что COVID-19 никуда не девается и очень важно придерживаться правил, которые установлены в стране, чтобы не заболеть и снизить риск инфицирования", – добавил глава Минздрава.

Министр также сообщил, что за прошедшие сутки COVID-19 заболело 972 человека. Из них 65 детей, а также 43 медицинских работника. Были госпитализированы 255 человек. Зафиксировано 20 летальных случаев. При этом выздоровели 886 пациентов.

Всего за все время пандемии заболело 62 823 человека, выздоровели 34 886 человек, летальных случаев – 1571.

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Как известно, карантин в Украине снова продлили.

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