В Бердянске ночью взорвалась машина: опубликованы фото и видео

Сегодня, 11:42

Взрывной волной выбило стекла на первом этаже ближайшего дома

Фото: ПроБердянск
Фото: ПроБердянск

В центре курортного города Бердянск Запорожской области в ночь на 7 ноября взорвался автомобиль "Москвич". Взрыв был настолько мощным, что ударная волна выбила стекла на первом этаже ближайшей многоэтажки.

Как сообщает "ПроБердянск", инцидент случился около 1:30 на улице Греческой возле стадиона "Торпедо". После пожара и взрыва от транспортного средства практически ничего не осталось, прибывшие на место происшествия сотрудники ГСЧС занимались тушением только пылающих обломков машины.

По предварительной информации, в автомобиле была неисправна газовая установка, из которой, вероятно, произошла утечка, которая и спровоцировала взрыв. К счастью, обошлось без пострадавших.

Напомним, ранее в Деснянском районе Киева парень бросил боевую гранату в автомобиль своей бывшей девушки. Бывший ухажер следил за женщиной и угрожал ей. В очередной раз встреча бывших влюбленных закончилась словесной перепалкой и броском гранаты в автомобиль. 

Также мы писали о том, как в одном из гаражей на Закарпатье загорелась KIA. Как оказалось, 31-летний владелец машины и его 36-летний знакомый ремонтировали газовую установку в автомобиле, когда произошла вспышка газовоздушной смеси и оба мужчины получили ожоги рук и лица.
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