В бердянском зоопарке новорожденная обезьянка осталась без материнской заботы

Сегодня, 04:01

Воспитывать крошку породы капуцин будут сотрудники зоопарка


В зоопарке "Сафари", что в Бердянске, случилось радостное событие: там родился детеныш обезьяны породы капуцин. Работники "Сафари" на странице зоопарка в Фейсбуке опубликовали очень милое видео с новорожденным малышом во время первого кормления.

Но к сожалению, мама крошечного самца отказалась от него. Так что обезьянку будут воспитывать сотрудники зоопарка. Именно они и кормят малыша на опубликованном видео.

Как понятно из ролика, малыш очень быстро начал проявлять хватательные рефлексы и пить молоко из бутылочки названых "мам".

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Кроме того, скоро в Бердянске можно будет увидеть двух маленьких кенгурят, которых привезли в местный зоопарк из Чехии. Возможности купить редких для Украины животных руководство зверинца ждало целых пять лет. Сейчас детенышам дали время на акклиматизацию и уже через месяц обещают представить публике.

Малышам по десять месяцев от роду, и за три года они должны вырасти на 1 метр 70 сантиметров и набрать вес в 60 кг. Зоопарку, чтобы купить этих животных, пришлось выстоять специальную очередь.
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Zanoza

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