В центре Бердянска из-за разбитой ливневки развалилась дорога

Из-за разрушенного ливнестока вода подмыла дорогу в центре города

В центре Бердянска из-за разбитой ливневки развалилась дорога 2019-02-27T16:39:45+02:00 Запорожье Из-за разрушенного ливнестока вода подмыла дорогу в центре города













В Запорожской области под угрозой обрушения оказалась дорога в центре курортного Бердянска. Как стало известно, к такой ситуации привело разрушение стенок канала ливневой канализации, из-за чего вода подмывает дорогу в центре города.

Аварийный участок расположен на пр. Труда, причем вода уже вплотную подошла к асфальтовому покрытию и автомобилисты рискуют попасть колесами в канал, проезжая у края обрыва, сообщает "Бердянск 24".

Замена ливневок должна быть включена в реконструкцию проспекта, однако в текущем году ее не планируют проводить.

В настоящее время депутаты Бердянского горсовета решили подсчитать стоимость работ по замене канала. Возможно, на эти цели выделят дополнительное финансирование.

Как сообщалось, Государственное агентство автомобильных дорог Украины выделит на проведение ямочного ремонта дорог Киев – Одесса и Киев – Чоп 500 млн грн. Об этом сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян во время заседания Кабинета министров в среду, 6 февраля.

Напомним, Кабинет министров Украины в госбюджете на 2019 год предусмотрел 15 млрд грн на ремонт дорог местного значения, заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

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