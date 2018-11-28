В центре Запорожья поднимут флаг Военно-морских сил Украины

В центре Запорожья, у здания областной государственной администрации, состоится торжественное поднятие флага Военно-морских сил Украины в знак поддержки морякам, захваченным в плен во время атаки россиян в Азовском море.

Как сообщили в пресс-службе ОГА, мероприятие запланировано на 29 ноября – в 14:30 знамя поднимется на флагштоке Майдана Героев. В этот же день минутой молчания почтут память погибших воинов.

Напомним, ранее в Запорожье состоялся митинг в поддержку украинских моряков – горожане пришли к зданию областной госадминистрации с плакатами "Путин, верни моряков домой" и бумажными корабликами.

Ранее мы сообщали о том, что, по данным СБУ, россияне напали на украинцев десятью кораблями, вертолетами и самолетами. В спецслужбе также указали, что один из российских штурмовиков использовал против украинских катеров две боевые неуправляемые ракеты. В результате были ранены члены экипажа.

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