В центре Запорожья поднимут флаг Военно-морских сил Украины

Сегодня, 16:56

Знамя будет поднято в знак поддержки плененных агрессором воинов

Фото: Facebook
Фото: Facebook

В центре Запорожья, у здания областной государственной администрации, состоится торжественное поднятие флага Военно-морских сил Украины в знак поддержки морякам, захваченным в плен во время атаки россиян в Азовском море.

Как сообщили в пресс-службе ОГА, мероприятие запланировано на 29 ноября – в 14:30 знамя поднимется на флагштоке Майдана Героев. В этот же день минутой молчания почтут память погибших воинов.

Напомним, ранее в Запорожье состоялся митинг в поддержку украинских моряков – горожане пришли к зданию областной госадминистрации с плакатами "Путин, верни моряков домой" и бумажными корабликами.

Ранее мы сообщали о том, что, по данным СБУ, россияне напали на украинцев десятью кораблями, вертолетами и самолетами. В спецслужбе также указали, что один из российских штурмовиков использовал против украинских катеров две боевые неуправляемые ракеты. В результате были ранены члены экипажа.

Читайте подробней хронику событий по ответу Украины на агрессию России в Азовском море на сайте "Сегодня".
ВМС, Запорожье, азовское море, пленные моряки

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Источник:

"Сегодня"

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