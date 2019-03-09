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В исторической части Запорожья снесли старинное здание

Сегодня, 12:30

На месте бывшего ликероводочного завода построят многоквартирный дом

В исторической части Запорожья снесли старинное здание //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/393/813/5c83938136808.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/393/813/5c83938136808.jpg Запорожье На месте бывшего ликероводочного завода построят многоквартирный дом

В Александровском районе Запорожья снесли старинное трехэтажное здание царских времен, когда город назывался Александровском. На его месте планируют построить современный многоквартирный дом.

Как сообщает "Время новостей", 8 марта рабочие с помощью автокрана снесли здание бывшего ликеро-водочного завода, расположенное на пересечении улиц Днепровская и Святого Николая.

Примечательно, что здание находилось в исторической части города, где снос и застройка ограничены. Кроме того, до 2007 года этот дом считался памятником архитектуры. В настоящее время на месте осталась груда кирпичей.

Во Львове подрядчик городских властей снес 30-метровую стелу расположенного на улице Стрийской Монумента боевой славы советских Вооруженных сил. Официальная причина – аварийное состояние, в котором находился объект.

Как уже сообщалось ранее, стоимость демонтажных работ оценивается в 300 тысяч гривен.

Мы также писали, что экспертная комиссия Министерства культуры Украины одобрила перенос памятника русскому полководцу Александру Суворову, который находится возле военного лицея имени Ивана Богуна в Киеве.

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Тег Запорожье, снос, здание

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