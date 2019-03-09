В исторической части Запорожья снесли старинное здание
На месте бывшего ликероводочного завода построят многоквартирный дом
В Александровском районе Запорожья снесли старинное трехэтажное здание царских времен, когда город назывался Александровском. На его месте планируют построить современный многоквартирный дом.
Как сообщает "Время новостей", 8 марта рабочие с помощью автокрана снесли здание бывшего ликеро-водочного завода, расположенное на пересечении улиц Днепровская и Святого Николая.
Примечательно, что здание находилось в исторической части города, где снос и застройка ограничены. Кроме того, до 2007 года этот дом считался памятником архитектуры. В настоящее время на месте осталась груда кирпичей.
Во Львове подрядчик городских властей снес 30-метровую стелу расположенного на улице Стрийской Монумента боевой славы советских Вооруженных сил. Официальная причина – аварийное состояние, в котором находился объект.
Как уже сообщалось ранее, стоимость демонтажных работ оценивается в 300 тысяч гривен.
Мы также писали, что экспертная комиссия Министерства культуры Украины одобрила перенос памятника русскому полководцу Александру Суворову, который находится возле военного лицея имени Ивана Богуна в Киеве.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " В исторической части Запорожья снесли старинное здание". Другие Новости Запорожья смотрите в блоке "Последние новости"
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Запорожье маршрутка "проскочила" ж/д переезд: опубликовано видео
В момент инцидента в салоне маршрутки находились пассажиры