В курортном Бердянске шторм накрыл палатку "дикарей" из Харькова

В курортном Бердянске Запорожской области на берегу Азовского моря шторм накрыл палатку туристов-"дикарей" из Харькова. Как сообщили в областном управлении ГСЧС, инцидент произошел в ночь на 31 июля.

"В результате шторма и сильного ветра палатку, которую установили на берегу моря, заливало водой, возникла угроза жизни 10-летнего мальчика и его родителей", — говорится в сообщении.

Спасатели эвакуировали 48-летнюю женщину с сыном и предоставили им убежище на территории пожарной части. Отец от помощи отказался и остался с вещами.

Напомним, что первый после месячного затишья шторм на Азовском море произошел 25 июля, а в сети появилось немало фотографий с пустынных пляжей, на которые решились выйти только самые смелые из отдыхающих.

Ранее в Бердянске пожаловались на испорченный из-за водорослей отдых – растения выбрасывает на берег и в прибрежную зону, не позволяя ни купаться, ни находиться на пляже.

Также напомним, что отдыхающие на запорожских курортах 16 июля наблюдали необычное природное явление – торнадо, которое было зафиксировано на фото и видео.