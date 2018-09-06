В Мелитополе прорыв водопровода "взорвал" асфальт: появились фото

Утром 6 сентября в Мелитополе, Запорожской области, произошел прорыв подземного водопровода на перекрестке улицы Университетской и проспекта имени Богдана Хмельницкого.

Как сообщает "РИА Мелитополь", в результате Инцидент произошел сегодня утром, 6 сентября, в Мелитополе. При этом гидроудар был настолько силен, что асфальт просто выгнуло, на покрытии образовались трещины, из которых на проезжую часть сильным потоком хлынула вода.









На место происшествия прибыли работники коммунальных служб, которые выясняют причины инцидента.

Напомним, ранее в Днепровском районе столицы произошел масштабный прорыв подземных коммуникаций. Из-под земли в течение 10 минут бил огромный фонтан холодной воды, который достигал в высоту 5-6 метров.

А в апреле в Киеве по улице Соломенской, 15а прорвало трубу и из-под земли стал бить сильный "фонтан", а в сети появилось яркое видео. На ролике можно увидеть, что прорыв случился прямо на парковке, где стояли несколько автомобилей, а сам "фонтан" образовался точно между двумя иномарками. Напор воды достигал около десяти метров в высоту, а куски асфальта разлетались во всей стороны и засыпали крышу близстоящего автомобиля.